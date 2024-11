Giarda (Carbotermo) a IDN: “Biomasse centrali nel mix energetico. Servono contributi sui risultati per l’efficienza degli edifici”

Milano, 28 Novembre 2024 -. Una nuova politica legata all'importanza di incentivi economici per migliorare l'efficienza energetica degli edifici: "Misurare l'efficacia degli interventi attraverso la classe energetica può favorire investimenti mirati, mobilitare risorse significative e ridurre le emissioni climalteranti, con benefici per l'intera collettività. Insieme al sostegno alle fasce più deboli, potrebbe rappresentare un approccio equilibrato per promuovere la sostenibilità energetica e ambientale”. A lanciare la proposta di un’aliquota proporzionale al miglioramento della classe energetica è Paolo Giarda, Responsabile Relazioni Istituzionali di Carbotermo, azienda leader nella realizzazione e gestione di centrali termiche e caldaie alimentate a biomassa per condomini, aziende, scuole, università e ospedali.

In occasione della XXIV edizione di Italia Direzione Nord, tenutasi presso la Triennale di Milano con media partner True-News, Paolo Giarda è intervenuto per sottolineare il ruolo chiave delle biomasse nel mix energetico nazionale e l'importanza di incentivi mirati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Partecipando al panel "C40: il futuro delle città passa dall'ambiente", introdotto dall’intervista al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, Giarda ha evidenziato come in molte capitali europee, quali Vienna e Stoccolma, la biomassa rappresenti già una risorsa primaria per il riscaldamento e la produzione energetica. "Vienna alimenta 250.000 alloggi con teleriscaldamento a biomassa, mentre a Stoccolma il 35% dell'energia proviene da questa fonte. In Europa, la biomassa rappresenta il 47% dell'energia rinnovabile, superando nettamente altre fonti come l'eolico (15%)", ha spiegato Giarda.

Nonostante il potenziale della biomassa, in Italia il suo utilizzo è ancora ostacolato da preconcetti e dall'associazione erronea con le emissioni inquinanti. Tuttavia, come sottolineato dal manager di Carbotermo, le moderne tecnologie di combustione possono ridurre le emissioni a livelli paragonabili a quelli del gas, con un'impronta di CO2 equivalente o inferiore del 90%. Inoltre, l'Italia dispone di biomassa residuale sufficiente per sostituire fino a 20 miliardi di metri cubi di gas, rispetto agli attuali 7 miliardi, offrendo ampi margini di crescita.

CARBOTERMO

Carbotermo S.p.A. è una società ESCO (acronimo di Energy Service Company) che opera nel settore energetico dal 1951, è ad oggi la più grande azienda milanese per la fornitura di combustibili e per la manutenzione delle centrali termiche e uno dei principali players nel mercato italiano dei servizi energetici. Società a conduzione familiare, Carbotermo S.p.A. ha conquistato e progressivamente consolidato una posizione di prestigio nel mercato italiano, grazie all'impegno continuo volto al potenziamento della propria struttura e privilegiando la sezione ENGINEERING, che è in grado di assicurare la progettazione e la realizzazione di impianti termici e di raffrescamento, da quelli tradizionali a quelli tecnologici tra i più avanzati, rispondendo alle aspettative del mercato in termini di prestazioni, affidabilità, costi, sicurezza ed efficienza energetica.

