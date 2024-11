Giovani e Innovazione: Fulvio Maria Riccieri e Simone D’Angelo guidano Primero Roma nel mercato della cannabis light in Italia e Roma

Roma, 18/11/2024 - Fulvio Maria Riccieri, romano classe 1993, e Simone D’Angelo, classe 1995, sono pionieri nel settore della cannabis light in Italia e a Roma, definendo nuovi standard di crescita per un settore complesso e spesso frainteso. La loro azienda, Primero Roma, specializzata nella consegna a domicilio di cannabis light a Roma, è nata nel 2018, dopo l’introduzione della legge 242 del 2016, che ha aperto nuove possibilità per il mercato della cannabis light in Italia. Spinti dalla passione per questa pianta e dall’ambizione di innovare, Riccieri e D’Angelo hanno lanciato il primo negozio e da allora hanno sviluppato un business che oggi conta tre punti vendita nella capitale e un servizio di spedizioni di cannabis light su scala nazionale.

La crescita di Primero Roma non è stata priva di sfide. Fulvio Maria racconta di aver affrontato ostacoli legali e la resistenza dell’opinione pubblica, che talvolta guarda con sospetto il settore della cannabis light. Tuttavia, la determinazione e la capacità di innovare di Riccieri e D’Angelo hanno permesso all’azienda di superare questi limiti. Tra le caratteristiche che distinguono Primero Roma dai competitor ci sono la costante presenza sui social media e una strategia di marketing che sfrutta iniziative originali come giochi online ed eventi dedicati, pensati per coinvolgere la comunità di clienti.

La gestione dell’azienda è supportata da un team di 15 persone, tutte unite dall’obiettivo comune di promuovere non solo un prodotto, ma anche un’ideologia che valorizza i benefici della cannabis light come alternativa sicura ai prodotti ad alto contenuto di THC, rispondendo così a specifiche esigenze di benessere¹.

Fulvio Maria Riccieri e Simone D’Angelo puntano ora all’espansione del marchio, con l’obiettivo di consolidare Primero Roma come leader della cannabis light in Italia e aumentare la sua presenza sul mercato europeo. La visione è quella di creare un ecosistema innovativo e trasparente, continuando a costruire un forte brand personale e aziendale. Le recensioni dei clienti e le collaborazioni con associazioni locali sono un ulteriore testamento del successo di Primero Roma, che promuove un mercato regolamentato della cannabis light, garantendo maggiore sicurezza e trasparenza a chi cerca un’alternativa legale e sicura².

¹Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità, “Cannabidiol (CBD) Critical Review Report,” 2018.

²Fonte: Ministero della Salute, “Uso della cannabis light in Italia,” 2023.

