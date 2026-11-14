9ª Conferenza sulla cooperazione economica e commerciale tra Shandong e Corea del Sud e apertura della Settimana della Corea del Sud a Yantai

9ª Conferenza sulla cooperazione economica e commerciale tra Shandong e Corea del Sud e Settimana della Corea del Sud a Yantai

YANTAI, Cina, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 9ª Conferenza sulla cooperazione economica e commerciale tra lo Shandong e la Corea del Sud e la Settimana della Corea del Sud a Yantai sono iniziate il 6 novembre nel nuovo distretto di Huang-Bohai Yantai, situato nella provincia dello Shandong. L’evento è promosso dal Governo popolare della provincia dello Shandong e dal Ministero del Commercio, Industria ed Energia della Repubblica di Corea, ed è organizzato dal Dipartimento del Commercio della Provincia dello Shandong, dal Governo popolare municipale di Yantai e dall’Associazione del commercio internazionale della Corea.

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Affacciata sull’altra sponda del mare che bagna la Corea del Sud, la provincia dello Shandong rappresenta già da molto tempo una porta d’accesso fondamentale per gli scambi economici e commerciali tra i due Paesi. La conferenza di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 150 aziende cinesi e sudcoreane, che si sono impegnate a mettere in atto progetti di matchmaking e hanno intavolato discussioni su commercio, investimenti e altre possibili aree di cooperazione. Durante l’evento, i rappresentanti dello Shandong e della Corea del Sud hanno esaminato i risultati più significativi ottenuti grazie alla cooperazione, avanzato proposte per consolidare la collaborazione da un punto di vista pratico e delineato prospettive per rafforzare ulteriormente la loro partnership.

Lo Shandong e la Corea del Sud godono di solide basi per la cooperazione, punti di forza complementari e prospettive ampie per uno sviluppo futuro. La prossimità geografica, gli stretti legami culturali e gli annosi collegamenti commerciali con la Corea del Sud hanno fatto sì che Yantai diventasse una delle tre località cinesi scelte per ospitare i parchi industriali frutto della cooperazione tra Cina e Corea del Sud. La città ha istituito gemellaggi con otto città sudcoreane e attratto oltre 4.000 progetti di investimenti anche da parte di aziende sudcoreane di spicco quali Hyundai Motor, HD Hyundai Heavy Industries, SK e Atomy.

Durante questa edizione sono stati firmati 23 progetti di cooperazione tra lo Shandong e la Corea del Sud, fra cui 11 a Yantai, che diventa la città con il maggior numero di progetti della provincia. Tali progetti riguardano un ampio spettro di settori, fra cui la medicina estetica, la produzione intelligente e di attrezzature sofisticate, l’e-commerce transfrontaliero e la logistica.

Nel corso della cerimonia, ospiti e addetti ai lavori hanno presentato insieme la serie di eventi previsti per la Settimana della Corea del Sud a Yantai. Durante questa settimana, a Yantai verranno organizzate visite ai parchi industriali e svariati eventi paralleli, tra cui un dialogo fra i sindaci delle città gemellate, sessioni di matchmaking nel campo della scienza e della tecnologia tra Cina e Corea del Sud, una partita amichevole di calcio giovanile, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione di risorse culturali e turistiche, nonché scambi sui temi dell’innovazione e dell’imprenditoria tra i giovani cinesi e sudcoreani. Insieme, queste attività offriranno una piattaforma integrata su più livelli per favorire il dialogo, gli scambi e il business matchmaking.

Referente: Sig.ra Zhang, Tel: 86-10-63074558

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