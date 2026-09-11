A Haiyang prende il via l’evento “Multinational Corporations in Yantai”

Yantai Municipal People’s Government

YANTAI, Cina, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 9 settembre si è aperto ufficialmente a Haiyang, nella prefettura di Yantai, l’evento “Multinational Corporations in Yantai” (Multinazionali a Yantai). Organizzato dal Governo popolare della municipalità di Yantai (Yantai Municipal People’s Government), l’evento dal titolo “Multinazionali a Yantai: verso la sostenibilità, l’innovazione, il futuro”, è incentrato sulla trasformazione industriale globale a favore della sostenibilità. Sfruttando i punti di forza di Yantai in materia di apertura ed energia pulita, l’iniziativa mira a dare nuovo slancio alla cooperazione internazionale nei settori dell’industria, della tecnologia, dei capitali e dei mercati.

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All’inizio del periodo del 15° piano quinquennale, Yantai si è prefissata l’obiettivo chiaro di diventare una città modello a favore di uno sviluppo verde, caratterizzato da basse emissioni di carbonio e di alta qualità. Questo nuovo posizionamento apre a nuove opportunità, ma presenta anche problematiche, che richiedono un intervento più deciso. L’approccio proattivo e pragmatico della città nell’attrarre investimenti è emerso chiaramente durante l’evento, nel corso del quale è stata presentata un’iniziativa di collaborazione con alcune multinazionali, mettendo in risalto la città stessa, i principali parchi industriali e le aziende leader.

I rappresentanti delle amministrazioni di diverse contee e distretti si sono riuniti sul posto per partecipare a incontri individuali di matchmaking di settore, alla ricerca di nuovi partner e opportunità di collaborazione. Presso la sede dell’evento, nel corso di una cerimonia collettiva sono stati firmati otto progetti, che riguardano settori chiave quali la produzione intelligente, la finanza, la logistica e il commercio estero.

Referente: Sig.ra Zhang, Tel: 86-10-63074558.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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