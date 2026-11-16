Black Friday in Italia: EZVIZ offre fino al 17% di sconto sui prodotti per la sicurezza e gli accessi

HOOFDDORP, Paesi Bassi, Nov. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, marchio internazionale della smart home con oltre 230 milioni di utenti registrati, propone su Amazon Italia sconti fino al 17% su una selezione di prodotti per la sicurezza domestica, dal 23 al 30 novembre 2026.

Le offerte permettono alle famiglie italiane di tenere d'occhio giardini, terrazze e vialetti, vedere chi è alla porta e gestire gli accessi. La selezione comprende una telecamera esterna a installazione flessibile, uno spioncino digitale con campanello e un videocitofono connesso.

Kit telecamera solare da esterno EZVIZ CB8 Lite 4K – 109,99 € (15% di sconto)

Il kit EZVIZ CB8 Lite 4K comprende una telecamera esterna a batteria e un pannello solare da 5 W, per installarla senza prese elettriche nelle vicinanze. I filmati in 4K e la visuale panoramica a 360° permettono di sorvegliare aree esterne ampie. Il rilevamento di persone e veicoli basato sull'IA aiuta a individuare le attività, mentre Auto-Zoom Tracking segue le persone rilevate. La visione notturna a colori permette di controllare gli spazi dopo il tramonto; la modalità Always-On Video supporta il monitoraggio durante la giornata, ottimizzando il consumo della batteria.

Spioncino digitale con campanello EZVIZ CP4 – 119,99 € (14% di sconto)

Lo spioncino digitale EZVIZ CP4 permette di vedere chi è alla porta senza guardare attraverso uno spioncino tradizionale. Il touchscreen interno da 4,3 pollici mostra i visitatori in 1080p, con un angolo di visione di 166° che aiuta a ridurre i punti ciechi. Il rilevamento dei movimenti delle persone e la comunicazione video bidirezionale consentono di vedere e parlare con i visitatori dallo schermo o tramite l'app EZVIZ, anche fuori casa.

Videocitofono cablato EZVIZ CP5 – 149,99 € (17% di sconto)

Il videocitofono EZVIZ CP5 facilita la gestione dei visitatori alla porta d'ingresso o al cancello. Il touchscreen interno da 7 pollici permette di vederli e parlare con loro. Il cablaggio a due fili, compatibile anche con impianti a quattro fili, offre flessibilità nella sostituzione di un citofono esistente. L'app EZVIZ permette di gestire gli accessi da remoto, mentre le tessere RFID incluse o lo schermo interno consentono di sbloccare porte e cancelli compatibili.

Offerte valide dal 23 al 30 novembre 2026. Maggiori informazioni su EZVIZ e le sue soluzioni per la sicurezza della casa intelligente sono disponibili su Amazon Italia.

Contatto stampa: Alex: alex@ispiderpr.com

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