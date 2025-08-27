CEA presenta il volo a tema “Stagione d’arte spagnola: viaggio tra le nuvole” per la rotta inaugurale “Shanghai-Barcellona”

SHANGHAI, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La China Eastern Airlines (CEA) aprirà ufficialmente la sua rotta internazionale “Shanghai-Barcellona” il 26 settembre 2025, con i voli MU249 e MU250 che opereranno quattro voli di andata e ritorno a settimana il martedì, giovedì, venerdì e domenica. Questa rotta non solo collega due città globali, ma offre anche un’esperienza di volo tranquilla e confortevole per i viaggiatori.

Per creare un senso di aspettativa, CEA ha recentemente lanciato il volo a tema “Stagione d’arte spagnola: viaggio tra le nuvole”. Operato con un aeromobile widebody a lungo raggio Airbus A350, i suoi interni fondono armoniosamente i classici elementi artistici dell’architettura di Antoni Gaudí a Barcellona con il secolare fascino architettonico del Bund di Shanghai. Elementi iconici come le colonne della Sagrada Família, la facciata ondulata di Casa Milà e le fantastiche colonne ossee di Casa Batlló sono stati incorporati nella decorazione dei pannelli murali e negli adesivi per i vani portaoggetti, consentendo ai passeggeri di immergersi nelle meraviglie architettoniche di Barcellona durante il viaggio tra le nuvole.

Il volo a tema debutterà sulla tratta “Shanghai-Barcellona” il 26 settembre, creando un percorso culturale che va dall’“esperienza tra le nuvole” alle “esplorazioni in loco”. In seguito, sarà disponibile anche su altre rotte nazionali e internazionali, offrendo esperienze di volo uniche a più viaggiatori.

Oltre ai voli a tema, CEA ha anche introdotto autobus a tema nel centro di Shanghai, che percorrono le aree chiave del principale distretto urbano, integrando l’espressione artistica con la mobilità urbana per tutto il viaggio dei passeggeri. I viaggiatori che condivideranno foto di questi voli o autobus a tema potranno partecipare a una campagna ufficiale di check-in online per avere la possibilità di vincere regali a sorpresa come biglietti per mostre e prodotti culturali creativi.

Questo lancio coincide con il 50° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione Europea e con il 20° anniversario dell’istituzione di un partenariato strategico globale tra Cina e Spagna. I biglietti per la rotta “Shanghai-Barcellona” sono attualmente disponibili tramite tutti i canali di distribuzione. In precedenza, CEA aveva aggiunto diverse nuove rotte alla sua rete europea per soddisfare il picco della domanda estiva. Ha lanciato la rotta “Shanghai-Copenaghen” il 17 luglio, la rotta “Shanghai-Milano” il 20 giugno e la rotta “Shanghai-Ginevra” il 16 giugno. Ad oggi, CEA opera voli verso 15 città europee, tra cui Parigi, Francoforte, Amsterdam, Madrid, Londra e Roma.

