CGTN ha pubblicato un articolo sull’impegno di Peng Liyuan nel promuovere scambi culturali con i coniugi dei leader e dei rappresentanti dell’APEC a Shenzhen. Sottolineando il ruolo dello scambio culturale nel favorire la comprensione reciproca, l’articolo illustra come le forme d’arte tradizionali della regione di Lingnan e una serie di eventi culturali, organizzati nel contesto dell’APEC Cina 2026, stiano avvicinando persone provenienti da diverse economie. Il testo esplora inoltre come una maggiore comprensione e un più profondo apprezzamento delle rispettive culture possano creare legami tra le economie dell’APEC, gettando basi più solide per la costruzione di una comunità dell’Asia-Pacifico.

SHENZHEN, Cina, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mentre un gruppo di bambini dava vita a una vivace esibizione della tradizionale danza del leone (Xingshi), Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, insieme ai coniugi dei leader delle economie dell’APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico), ha potuto osservare come le forme d’arte secolari, tipiche della provincia del Guangdong (nel sud della Cina), vengano tramandate alle nuove generazioni, mantenendo vive e vitali tali tradizioni culturali.

Giovedì, a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, Peng e gli ospiti internazionali hanno visitato una mostra culturale presso la Shenzhen Bay Culture Square. L’esposizione ha messo in luce il peculiare patrimonio culturale della regione: dagli elementi riconosciuti come patrimonio culturale immateriale nazionale, come lo Xingshi (danza del leone) e lo Yingge (un ballo tradizionale), a raffinati manufatti e presentazioni digitali delle caratteristiche vie porticate locali, il tutto a testimonianza dell’unicità della cultura cinese di Lingnan.

Situata nel sud della Cina, la regione di Lingnan è nota per il suo ricco patrimonio culturale, che riflette la saggezza tradizionale cinese basata sulla vita in armonia con la natura. Attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio, la Cina invita altri Paesi e regioni a partecipare a questo scambio culturale, promuovendo così una reciproca comprensione.

Scambio culturale: un ponte verso una maggiore cooperazione

La comprensione reciproca, al di là dei confini nazionali, inizia spesso proprio dalla conoscenza delle rispettive culture.

Peng Liyuan ha ribadito questo concetto in diverse occasioni. In un’intervista del 2021 alla rivista UNESCO Courier, ha sottolineato l’importanza di educare le generazioni future a comprendere gli altri Paesi e popoli, a rispettare la diversità culturale e a riconoscere il diritto di ciascuno di scegliere il proprio percorso di sviluppo e il proprio stile di vita. In questo modo, le diverse civiltà possono apprezzare la bellezza reciproca, valorizzando al contempo la propria, e raggiungere uno sviluppo comune, ha affermato.

Tale concezione trova riscontro in diverse iniziative di scambio culturale organizzate nell’ambito dell’APEC Cina 2026.

Un esempio è la mostra speciale “China Through Its Intangible Heritage” (La Cina attraverso il suo patrimonio immateriale), che presenta oltre 200 opere, tra dipinti tradizionali cinesi, calligrafie, sculture, ceramiche, tessuti e manufatti in bronzo, mettendo in luce la bellezza dell’estetica cinese e l’abilità artigianale che sottende al suo ricco patrimonio culturale.

Oltre a far conoscere la propria cultura, la Cina ha invitato musicisti provenienti da Cina, Russia, Stati Uniti, Australia e Singapore, tutti membri delle economie APEC, a partecipare all’evento “Hear Every Voice” (Ascoltare ogni voce), un’occasione per condividere ispirazioni creative ed esplorare i legami tra culture differenti.

Attraverso simili iniziative, la Cina non solo presenta al mondo il proprio patrimonio culturale, ma offre anche una piattaforma di comunicazione e dialogo interculturale, gettando solide basi per una cooperazione fondata sulla conoscenza e sull’apprezzamento reciproco.

Se la comprensione dei rispettivi background può porre le basi per un’amicizia, è attraverso un impegno costante e una stretta collaborazione che tali legami si rafforzano. Lo stesso vale per la costruzione di solide partnership all’interno della comunità dell’Asia-Pacifico.

Nel suo discorso pronunciato giovedì durante il 33° incontro dei leader economici dell’APEC, il presidente cinese Xi Jinping ha auspicato la creazione di una comunità dell’Asia-Pacifico caratterizzata da solidarietà e mutuo sostegno, apertura e integrazione, spirito imprenditoriale e innovazione, nonché da uno sviluppo inclusivo.

Per promuovere questa visione, la Cina continuerà a intensificare la cooperazione tra le economie APEC e a espandere gli scambi culturali; un impegno che si allinea, inoltre, alla più ampia iniziativa cinese, la “Global Civilization Initiative” (Iniziativa per la Civiltà Globale), volta a favorire la tolleranza, la coesistenza, il dialogo e l’apprendimento reciproco tra le diverse civiltà.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/How-cultural-exchanges-build-a-close-Asia-Pacific-community-1ScMKLIdOKs/p.html

Contatto： Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com

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