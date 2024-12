CGTN: La marea si alza: la diversificazione economica di Macao raggiunge nuovi livelli

La CGTN pubblica un articolo su come Macao ha promosso la diversificazione economica negli ultimi 25 anni

PECHINO, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, uno studente che ha appena concluso gli studi universitari in California, è rientrato nella sua città natale a Macao, nella Regione Amministrativa Speciale (SAR) della Cina, con una nuova missione: portare in città la tecnologia robotica d'avanguardia dalla Cina continentale. Sfruttando le risorse e le opportunità offerte dalla Greater Bay Area (GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao, è riuscito a creare la propria attività e a sfruttare il crescente ecosistema tecnologico della regione.

"L'ambiente imprenditoriale della GBA è unico", ha dichiarato Hui. "Ogni città mette in campo i propri punti di forza: Macao ha risorse legate al Portogallo, Hong Kong ha un forte settore finanziario e Shenzhen è leader nella produzione intelligente. Lavorare assieme è geograficamente facile e conveniente".

La storia di Hui evidenzia un cambiamento fondamentale in corso a Macao, dove un'economia un tempo dipendente dal gioco d'azzardo sta ora abbracciando nuove industrie.

La città si è trasformata drasticamente da quando è tornata alla Cina nel 1999. Storicamente nota per i casinò e il turismo, si è progressivamente orientata verso la diversificazione economica. La GBA ha svolto un ruolo fondamentale in questa trasformazione, fornendo a Macao gli strumenti per lo sviluppo di settori quali tecnologia, finanza e cultura. Oggi, grazie all'integrazione in un più ampio scenario regionale, Macao non è solo uno snodo per il turismo, ma un centro di innovazione.

Nel novembre scorso, il governo di Macao SAR ha reso pubblico un piano di sviluppo per il periodo 2024-2028 che mira a un'adeguata diversificazione economica della città. Il documento illustra le disposizioni e la pianificazione specifiche per lo sviluppo delle industrie locali del turismo e del tempo libero, della medicina tradizionale cinese e della "grande salute", della finanza moderna, delle nuove tecnologie avanzate, dei congressi e delle fiere, della cultura e dello sport.

Il piano coincide con una tendenza crescente che ha evidenziato il ruolo della città nel guidare l'innovazione tecnologica. Negli ultimi anni, le entrate derivanti dalla collaborazione industria-università-ricerca e il numero di progetti di brevetto negli istituti di istruzione superiore di Macao hanno continuato a crescere. L'anno scorso, le entrate derivanti dalla collaborazione industria-università-ricerca hanno raggiunto circa i 475 milioni di pataca (circa 59,2 milioni di dollari USA). Tra il 2019 e il settembre 2024 sono stati ottenuti oltre 340 brevetti. Macao sta inoltre diventando più attiva nell'allinearsi alle più ampie ambizioni di esplorazione spaziale della Cina continentale, avendo lanciato il suo primo satellite scientifico spaziale dal Jiuquan Satellite Launch Center lo scorso maggio.

Un altro aspetto fondamentale della strategia di diversificazione di Macao consiste nella promozione di eventi su larga scala, come il Concorso internazionale di fuochi d'artificio, il Festival internazionale della musica e il Gran Prix. Questi eventi, che attraggono ogni anno milioni di turisti, contribuiscono a dare nuova linfa all'economia di Macao e a ridurre la sua dipendenza dai settori tradizionali, come il gioco d'azzardo, rafforzando la sua reputazione di destinazione turistica internazionale.

Lo sviluppo delle infrastrutture è un'altra forza trainante dell'economia in evoluzione di Macao. L'istituzione della Deep Cooperation Zone Guangdong-Macao a Hengqin, un distretto della città di Zhuhai, nel sud della Cina, ha migliorato notevolmente la connettività tra Macao e le città vicine, come Zhuhai. Da gennaio a ottobre, Gongbei Port, il valico di frontiera più trafficato tra Zhuhai e Macao, ha registrato oltre 90 milioni di passaggi, con una media di oltre 300.000 attraversamenti al giorno. Questo flusso continuo di persone, beni e servizi rafforza il ruolo di Macao come snodo regionale, a vantaggio del commercio, del turismo e delle collaborazioni transfrontaliere.

Anche la pianificazione urbana si è evoluta, focalizzandosi su un uso più efficiente del territorio e sullo sviluppo sostenibile. Circa il 30% del nuovo sviluppo territoriale di Macao si svolge ora nella Cooperation Zone, favorendo la collaborazione transfrontaliera e ottimizzando lo spazio. Questo sviluppo strategico del territorio, unito al potenziamento delle infrastrutture, sta migliorando la sostenibilità complessiva di Macao e la sua integrazione nella GBA, garantendo così alla città una crescita equilibrata e sostenibile.

Per maggiori informazioni, fare clic:https://news.cgtn.com/news/2024-12-10/Tide-rising-A-new-height-in-Macao-s-economic-diversification-1zdAA4dTila/p.html