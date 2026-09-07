Cristian MINOGGIO, del team Kailas FUGA ATHLETE, vince la CCC® al trail di Chamonix

Cristian MINOGGIO vince la CCC®

CHAMONIX, Francia, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cristian MINOGGIO, italiano del team Kailas FUGA, ha conquistato la vittoria alla gara di trail CCC® 2026 a Chamonix, completando il percorso di 107,8 km con 6.200 m di dislivello in soli 10:21:48. La sua incredibile prestazione è stata seguita dal compagno di squadra portoghese Miguel ARSENIO, che si è classificato secondo con un tempo di 10:27:25. Dopo l’apertura del nuovo negozio a Chamonix e il debutto delle nuove Kailas FUGA EX PRO G, queste vittorie segnano una settimana importante per Kailas FUGA in Europa, durante la quale l'azienda ha presentato i suoi prodotti, i suoi atleti e la sua offerta commerciale.

La gara di trail CCC® (Courmayeur – Champex – Chamonix) attraversa i terreni impervi delle Alpi italiane e svizzere, prima di concludersi in Francia. In occasione della vittoria, MINOGGIO ha indossato il popolare modello FUGA EX PRO, mentre ARSENIO ha scelto le nuove FUGA EX PRO G (con ghetta) appena lanciate sul mercato; entrambi i modelli rappresentano alcune delle ultime novità disponibili nel nuovo negozio FUGA.

Con oltre 80 atleti del team Kailas FUGA e del FUGA Mountain Club, si sono registrate ottime prestazioni nelle gare UTMB®, CCC®, ETC® e TDS®. L’ecuadoriano Joaquin LOPEZ, membro del team Kailas FUGA ATHLETE, si è classificato quinto all'UTMB® (174 km/10.000 m) con un tempo di 19:06:48, mentre Jean-Philippe TSCHUMI si è classificato decimo con un tempo di 19:58:24. Dó Trong NHON ha stabilito un nuovo record per il Vietnam completando il percorso in 27:49:45. Ha HAU THI, anche lei vietnamita, si è classificata al settimo posto nella OCC® (60 km / 3.500 m) con un tempo di 06:34:18, confermando ancora una volta la sua impressionante carriera.

Nina SUN, brand director di Kailas FUGA, ha dichiarato: "Vorrei congratularmi con tutti gli atleti che hanno superato i propri limiti. Quest'anno le gare sono state particolarmente impegnative. Vedere così tanti atleti eseguire prestazioni sempre più elevate riflette anche il modo in cui il trail running continua a evolversi e a maturare. Siamo onorati di supportare alcuni tra i migliori atleti al mondo, come MINOGGIO e ARSENIO, con prodotti affidabili e ad alte prestazioni. Come brand, i loro successi continuano a spingerci a superare i nostri limiti, a raggiungere risultati rivoluzionari e a far progredire lo sport".

Il nuovo negozio FUGA di Chamonix, dove è possibile trovare gli ultimi prodotti, è stato inaugurato con una gara di trail running per sottolineare l’impegno del brand a favore della comunità. Inoltre, sono stati proiettati filmati delle oltre 300 gare sponsorizzate e organizzate da Kailas FUGA.

MINOGGIO e ARSENIO sono due dei 60 atleti professionisti di trail running del team Kailas FUGA ATHLETE, selezionati in oltre 19 Paesi. Il FUGA Mountain Club è una comunità agonistica in rapida crescita, composta da oltre 500 runner di alto livello, nonché il più grande club di trail running sponsorizzato al mondo.

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Serina Zhong zhongmingyao@kailas.com.cn

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