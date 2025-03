La Airport Economic Comprehensive Experimental Zone di Zhengzhou dà il benvenuto ai partner commerciali di tutto il mondo

ZHENGZHOU, Cina, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nella provincia di Henan, nella Cina centrale, si trova un luogo ricco di entusiasmo e opportunità: la Airport Economic Comprehensive Experimental Zone di ZhengZhou. Si tratta della prima zona economica aerea pilota approvata dal Consiglio di Stato cinese nel 2013 e diventata, poi, elemento di interesse agli occhi degli investitori stranieri.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

È un punto di snodo globale per quattro diverse modalità di collegamento: trasporto aereo, trasporto ferroviario, trasporto stradale e trasporto marittimo, e la sua rete si estende in tutte le direzioni, consentendo alle aziende di integrarsi nella catena industriale e nella catena di approvvigionamento globale. Secondo quanto riportato dal Party and Mass Work Department dell'Airport Economic Comprehensive Experimental Zone di Zhengzhou, ad oggi il trasporto merci e postale dell'aeroporto di Zhengzhou si situa tra i primi 40 al mondo. Tutte le rotte per il trasporto merci sono aperte a 28 Paesi e 62 città, includendo, così, le principali economie mondiali. Come unico centro di assemblaggio treni merci per la Cina e l'Europa nelle regioni centrali e orientali, è stata completata e messa in servizio l'area operativa occidentale del principale retroporto internazionale. Entro il 2035, si prevede che l'area sarà in grado di supportare una capacità di distribuzione pari a "10.000 treni e 10 milioni di tonnellate" di merci.

L'obiettivo è quello di creare un vero e proprio cluster produttivo avanzato di livello mondiale. Oltre a cluster industriali d'informazione elettronica di altissimo valore guidati da Foxconn, xFusion e Loongson, ci sono anche cluster industriali per la produzione di veicoli a nuova energia, quali BYD, Skyworth e Geely, e cluster industriali in ambito biomedico, con sede nella Zhongyuan Medical Science City. Il progetto per un cluster con potenza di calcolo pari a 10.000 p ideato e realizzato dal principale centro di calcolo intelligente nella Cina centrale sarà pienamento operativo durante il primo trimestre. Inoltre, si presta attenzione anche ai settori strategici emergenti, come i satelliti aerospaziali, le fiere, i nuovi materiali, e ai settori del futuro, quali lo stoccaggio di nuova energia e l'intelligenza artificiale.

Secondo i dati, dalla creazione nel 2012, lo stabilimento Foxconn di Zhengzhou ha prodotto oltre 1,2 miliardi di smartphone, diventando così la più grande base produttiva al mondo di terminali intelligenti. Lo scorso anno, la produzione di veicoli a nuova energia ha raggiunto le 545.000 unità, con un aumento del 169,8%. Anche il principale stabilimento cinese di produzione di server si trova qui e registra una produzione annua pari a 49,5 miliardi di yuan, con un aumento del 75%.

Nel corso degli anni, al fine di rendere questa terra di investimenti sempre più fertile, attraverso la riforma per il settore imprenditoriale "unified ten", l'area portuale e area di Zhengzhou ha consentito ai commercianti di tutto il mondo di avere accesso a contesti imprenditoriali orientati al mercato, regolamentati, internazionali e di alto livello, nonché a servizi di supporto efficienti, convenienti e completi.

In futuro, l'area portuale e area di Zhengzhou realizzerà un centro produttivo avanzato, un centro logistico aziendale, un centro per l'innovazione e l'imprenditorialità, un centro creativo per la moda e un centro talenti. Inoltre, ospiterà imprenditori da tutto il mondo desiderosi di unirsi a questa ondata di costruzione del secondo "decennio d'oro" dell'aeroporto e di condividere i risultati di questo sviluppo.

Fonte: Party and Mass Work Department of Zhengzhou Airport Economic Comprehensive Experimental Zone

Referente: Sig.ra Zheng, tel: 86-10-63074558