Parte la maratona dell’estuario del Fiume Giallo 2024 (Dongying)

DONGYING, Cina, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Correte all’estuario del Fiume Giallo e inseguite i sogni nella nuova era. Alle 7:30 del 20 ottobre, hanno preso il via la maratona China Wanda · 2024 dell’estuario del Fiume Giallo (Dongying) e la Good Luck Shandong Marathon City League (Dongying). Oltre 30.000 podisti hanno celebrato la salute e la felicità attraverso la corsa, seguendo nuovi sogni e portando avanti lo spirito maratoneta di sfidare se stessi, andare oltre i limiti e non arrendersi mai. I corridori hanno potuto apprezzare appieno la grandiosità, la natura incantevole e lo sviluppo ecologico di Dongying.

In 9.000 hanno tagliato la linea di partenza per la maratona, in 12.000 per la mezza maratona e in 14.095 per la corsa non competitiva, inoltre l’evento ha attirato 29 atleti stranieri provenienti da 12 diversi paesi e regioni e 17.921 atleti da fuori Dongying. Dalla sua inaugurazione, nel 2008, la maratona dell’estuario del Fiume Giallo (Dongying) ha costantemente aumentato il suo livello e la sua portata, diventando parte integrante della vita urbana e consentendo lo sviluppo integrato delle industrie del turismo, della cultura e dello sport. La manifestazione si è distinta, inoltre, in quanto simbolo importante dell’impegno di Dongying nel modernizzare lo sport cinese.

La maratona dell’estuario del Fiume Giallo (Dongying), uno dei primi eventi nazionali con oro doppio, arriva quest’anno alla sua 15ª edizione, organizzata dal Dongying Municipal People’s Government e attesa con impazienza sia dai cittadini che dagli appassionati di corsa. L’evento di quest’anno punta alla “fama mondiale” e all’“eccellenza a livello nazionale” in conformità con gli standard delle gare su strada IAAF Gold Label e degli eventi A1 della Chinese Athletics Association, migliorando significativamente aspetti come l’organizzazione della competizione, la garanzia del servizio e l’ottimizzazione del percorso. Molti atleti hanno espresso le loro sensazioni post gara: “La gente di Dongying è molto ospitale e i servizi per l’evento sono molto accurati” e “È la prima volta che vengo qui e devo dire che l’aria e l’ambiente mi piacciono molto. Spero di avere tempo per esplorare ancora la città, dopo la gara”.

“C’è un intreccio meraviglioso di verde e blu, grazie al quale le zone umide si fondono perfettamente con il paesaggio urbano”, descrizione che cattura perfettamente il carattere ecologico della città di Dongying. A Dongying, in ottobre, dolci ruscelli scorrono attraverso la città e stormi di garzette si librano in cielo. Soprannominata “la pista più bella” dagli utenti in rete, la maratona di Dongying si snoda lungo i viali panoramici della città e collega parchi come lo Yuelai Lake Park, il Mingtan Park, il Guangli River Forest Wetland Park e il Dongying Botanical Garden. Lungo il percorso, alberi rigogliosi, laghi placidi e quieti uccelli creano uno scenario piacevolmente pittoresco, con strade ampie e lisce che consentono ai runner di godersi appieno il fascino unico della maratona di Dongying tra gli splendidi paesaggi urbani.

