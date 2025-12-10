Rispondere al cambiamento attraverso riforme e perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione: l’Imperial Springs International Forum del 2025 si conclude con discussioni approfondite sulle tendenze economiche globali

The 2025 Imperial Springs International Forum

GUANGZHOU, Cina, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Imperial Springs International Forum del 2025 si è concluso il 3 dicembre presso l’Imperial Springs International Convention Center di Guangzhou. Durante il forum, i partecipanti cinesi e internazionali si sono concentrati su argomenti quali “Le tendenze economiche globali nel contesto dei conflitti commerciali e doganali”, si sono impegnati in scambi significativi, hanno condiviso punti di vista informati e hanno raggiunto un ampio consenso. Molti hanno chiesto di rispondere al cambiamento attraverso riforme e di perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione.

La gestione dei rischi derivanti dal “divario tecnologico” e l’integrazione proattiva nell’era digitale sono elementi importanti tanto quanto affrontare i rischi economici tradizionali. Dovremmo portare avanti le riforme delle istituzioni esistenti in materia di governance economica, promuovere una distribuzione più equa delle risorse e dare ai Paesi in via di sviluppo maggiori opportunità di far sentire la propria voce. Attraverso ripetuti scambi e ispirazione reciproca, il consenso è stato approfondito e consolidato in maniera costante, trasmettendo un forte messaggio di apertura, cooperazione, apprendimento reciproco e risultati vantaggiosi per tutti.

In un contesto di crescente incertezza, i partecipanti hanno condiviso l’attenzione verso un’identificazione accurata dei rischi, il miglioramento della resilienza socioeconomica e l’istituzione di meccanismi efficaci di preallarme e risposta.

Romano Prodi, ex Primo Ministro italiano, ha osservato che molte delle attuali politiche commerciali non sono guidate da logiche economiche, bensì da considerazioni di politica interna e dalla concorrenza geopolitica, aumentando notevolmente l’imprevedibilità delle catene di approvvigionamento globali e del contesto commerciale. Ha inoltre evidenziato che la politicizzazione degli strumenti economici è diventata una delle principali fonti di turbolenza economica globale e ha invitato a instaurare un dialogo istituzionalizzato per affrontare congiuntamente tali rischi.

Kim Campbell, ex Primo Ministro del Canada, ha messo in evidenza l’impatto delle politiche doganali sulle catene di approvvigionamento globali e sul libero scambio. “Le catene di approvvigionamento attuali sono altamente globalizzate e complesse e i Paesi stanno diventando sempre più interdipendenti. Alcuni leader politici ritengono che i dazi indeboliscano gli altri Paesi, ma in realtà causano la perdita di posti di lavoro nel proprio Paese e l’aumento dei prezzi per i propri cittadini”, ha affermato. Campbell ha sottolineato la necessità di una migliore condivisione delle informazioni per aiutare tutte le parti a comprendere l’interconnessione e l’interdipendenza delle catene di approvvigionamento globali, nonché per rafforzarne la resilienza e la sostenibilità attraverso sforzi collaborativi.

Molti partecipanti hanno sottolineato che la capacità di gestire i rischi è fondamentale per garantire uno sviluppo stabile e sostenibile.

Xue Lan, illustre professore di arti, scienze umane e sociali e Preside dello Schwarzman College dell’Università di Tsinghua, ha messo in luce che la Cina attribuisce grande importanza al modello open source e lo sostiene con forza. Il professore ha sostenuto che questo approccio può far fronte in maniera efficace a una sfida fondamentale per molti Paesi di piccole e medie dimensioni: la capacità limitata di sviluppare in modo indipendente modelli avanzati di grandi dimensioni a causa delle limitazioni tecnologiche e delle risorse. Consentendo alle imprese di tali Paesi di utilizzare i modelli open source cinesi a costi relativamente bassi, potranno realmente sfruttare i vantaggi dello sviluppo dell’IA. Da questo punto di vista, la Cina sta di fatto guidando le tendenze future dello sviluppo globale.

Xue ha aggiunto che il percorso open source intrapreso dalle aziende tecnologiche cinesi potrebbe generare effetti significativi tecnologici a catena per i Paesi in via di sviluppo, contribuendo a garantire che la trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale sia a vantaggio di tutti. “L’empowerment proveniente dalla Cina consente a numerosi Paesi in via di sviluppo di costruire attivamente le proprie economie future”, ha affermato. La Cina è impegnata a investire nello sviluppo a lungo termine, nel trasferimento tecnologico e nello sviluppo delle capacità, promuovendo la propria modernizzazione e aiutando al contempo i Paesi in via di sviluppo a rafforzare le loro capacità di sviluppo autonomo.

Nel contesto dei profondi cambiamenti nel panorama economico globale, i modelli di sviluppo tradizionali si trovano ad affrontare sfide importanti. Durante il forum, i partecipanti provenienti da vari Paesi hanno discusso e riflettuto sul vecchio paradigma che enfatizzava la velocità e la scalabilità, esplorando invece nuovi percorsi di sviluppo sostenibile che danno priorità alla forza motrice endogena, all’ottimizzazione strutturale e al benessere condiviso.

María Fernanda Espinosa, ex Presidente della 73ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex Ministro degli Affari Esteri dell’Ecuador, ha affermato che i meccanismi di governance economica e finanziaria rappresentati dal Fondo monetario internazionale, dall’Organizzazione mondiale del commercio e dalla Banca mondiale rimangono parte integrante del sistema di governance globale e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità e dello sviluppo economico globale. Tuttavia, ha sottolineato che, in seguito ai profondi cambiamenti internazionali, le istituzioni di governance economica esistenti devono essere riformate, le risorse devono essere distribuite in modo più equo e i Paesi in via di sviluppo devono essere sostenuti affinché abbiano maggiori opportunità per esprimere le loro preoccupazioni.

Michelle Bachelet Jeria, ex Presidente del Cile e Vicepresidente della World Leadership Alliance - Club de Madrid, ha evidenziato la necessità di un cambiamento di paradigma. Ha osservato che molti dei rischi globali odierni, quali il cambiamento climatico, le crisi finanziarie e le rivoluzioni tecnologiche, sono di natura sistemica e non possono essere affrontati dai singoli Paesi da soli. “Risposte frammentarie o unilaterali ci renderanno ancora meno sicuri”, ha affermato. Bachelet ha sostenuto che le nazioni devono superare approcci isolati e miopi, e adottare la cooperazione anziché il confronto, nonché una governance sistemica anziché una concorrenza a somma zero, come fondamento di un nuovo paradigma di sviluppo.

Molti partecipanti hanno convenuto che il nuovo paradigma di sviluppo debba essere “ricercato all’interno”.

“Sotto pressione esterna, l’Europa sta cercando di preservare ciò che considera la propria autonomia e identità”. Utilizzando l’Europa come esempio, Romano Prodi ha spiegato che la ricostruzione dell’identità appartiene a un paradigma di sviluppo in evoluzione. Ha osservato che il perseguimento dell’autonomia strategica e della coesione interna è di per sé un adeguamento volto a conseguire uno sviluppo stabile in tempi turbolenti, che riflette un passaggio dall’eccessiva dipendenza dalle forze esterne al rafforzamento dell’identità e delle capacità interne.

Zhu Feng, Preside della Facoltà di Studi Internazionali dell’Università di Nanchino e Direttore Esecutivo del Collaborative Innovation Center of South China Sea Studies dell’Università di Nanchino, ha affermato che il 15° Piano Quinquennale cinese rappresenta un importante cambiamento strategico. Ha osservato che un elemento chiave è il passaggio dalla forte dipendenza dalle esportazioni e dal commercio globale del passato a una maggiore enfasi sulla forza motrice endogena e sullo sviluppo inclusivo. Ha inoltre constatato che questa trasformazione mira ad affrontare gli squilibri economici interni e a rendere la prosperità più inclusiva, rappresentando un passaggio dalla “quantità” alla “qualità” e dalla “dipendenza esterna” a “un equilibrio tra fattori interni ed esterni”.

Opinioni degli ospiti

Il Dott. Chau Chak Wing, promotore dell’Imperial Springs International Forum (ISIF), Presidente fondatore dell’Australia China Friendship and Exchange Association, Presidente della Regione Asia-Pacifico, President’s Circle della World Leadership Alliance - Club de Madrid, Co-presidente del Nizami Ganjavi International Center Global Circle: sin dalla sua istituzione, l’ISIF ha riunito molti buoni e veri amici dotati di grande saggezza, influenza e visione. Più il panorama internazionale diventa complesso, più è importante rafforzare gli scambi, considerare le problematiche da diverse angolazioni e promuovere la cooperazione e l’inclusività. Gli scambi interpersonali sono flessibili e diversificati, con un ampio raggio d’azione, vitalità e potenzialità.

Romano Prodi, ex Primo Ministro italiano:

La cooperazione tra Cina e Unione Europea conferisce maggiore stabilità all’economia mondiale

Romano Prodi ha osservato che le tensioni derivanti dalle differenze politiche sono diventate un fattore chiave di instabilità nel panorama globale. Ha dichiarato che le decisioni di alcuni leader politici non sono basate su logiche economiche, ma sono influenzate da considerazioni di politica interna. “Tali conflitti a livello politico mettono a dura prova il processo di globalizzazione e ostacolano persino lo sviluppo del libero scambio”, ha affermato.

Ha sostenuto che se i Paesi perseguono esclusivamente i propri interessi senza abbandonare la mentalità conflittuale, sarà difficile allentare le tensioni globali. Prodi ha sottolineato che l’Unione Europea e la Cina sono due tra le tre maggiori economie mondiali e che, mentre gli Stati Uniti si muovono verso la separazione e l’isolamento, legami più stretti tra Cina e UE diventano ancora più essenziali.

“Esistono molti settori in cui la Cina e l’Europa possono cooperare e, inoltre, dovrebbero lavorare congiuntamente per raggiungere una cooperazione con terzi. Ciò costituisce un elemento importante e costruttivo”. Prodi ha inoltre evidenziato che il mondo odierno necessita di maggiore armonia e cooperazione e che la Cina e l’UE dovrebbero intraprendere azioni congiunte, basate sul rispetto delle differenze e sulla gestione efficace dei disaccordi, allo scopo di promuovere il loro rapporto.

“Negli ultimi 20 anni, il commercio estero cinese ha dimostrato una notevole resilienza. Ad oggi, sono più i Paesi che commerciano con la Cina che con gli Stati Uniti. Pertanto, la conclusione di un accordo sugli investimenti e sul commercio tra Cina ed Europa è uno strumento necessario per salvaguardare la globalizzazione e il libero scambio”. Prodi ha affermato che la Cina e l’UE, in quanto attori principali sulla scena mondiale, devono approfondire la cooperazione non solo per i propri interessi, ma anche per impedire una regressione storica e sostenere il futuro della globalizzazione, il quale garantirebbe maggiore stabilità e certezza all’economia globale.

“In quanto grande potenza, la Cina può svolgere un ruolo ancora più importante nel promuovere la cooperazione internazionale”, ha dichiarato Prodi.

María Fernanda Espinosa, Presidente della 73ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex Ministro degli Affari Esteri dell’Ecuador:

La globalizzazione non è finita: è entrata in una fase di “ricalibrazione”

“Dazi, controlli sulle esportazioni e sussidi: un tempo erano misure molto rare, ma oggi sono diventati strumenti di routine per alcune delle principali economie mondiali. Tutto ciò ha portato incertezza nell’economia globale, con ripercussioni particolarmente significative sui Paesi in via di sviluppo”. Espinosa ha sottolineato che migliorare la prevedibilità dell’economia globale è di per sé una forma di bene pubblico internazionale e che tutti i Paesi dovrebbero collaborare per promuovere una governance commerciale equa e trasparente.

Ha osservato che l’economia globale odierna è altamente interconnessa, ma anche più fragile e incerta. I Paesi devono rivalutare le modalità di gestione dell’interdipendenza economica e trovare un equilibrio tra sovranità nazionale e responsabilità internazionale. Nonostante le attuali difficoltà e le sfide alla globalizzazione, ha affermato, i mercati aperti, le regole commerciali multilaterali e le catene di approvvigionamento internazionali che ha creato rimangono il fondamento comune dello sviluppo economico di tutti i Paesi.

A suo avviso, la globalizzazione non è giunta al termine, ma è entrata in una fase di “ricalibrazione”. Ha osservato che la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento globali è sempre più guidata da considerazioni tecnologiche e di sicurezza piuttosto che da effettive esigenze umane, ponendo sfide profonde per i Paesi in via di sviluppo. Nel frattempo, la diversificazione economica regionale sta acquistando slancio, con il Sud-Est Asiatico, l’America Latina, l’Africa e il Medio Oriente alla ricerca di politiche di cooperazione più diversificate per migliorare la resilienza. Tuttavia, ha messo in luce il fatto che tali sforzi devono rimanere in linea con la direzione della riforma commerciale multilaterale globale.

