Sta per iniziare la settima Conferenza sullo sviluppo del settore turistico nella provincia di Heilongjiang

FUYUAN, Cina, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 2 luglio a Fuyuan sarà inaugurata la settima Conferenza per lo sviluppo del settore turistico nella provincia di Heilongjiang, una giurisdizione di Jiamusi, conosciuta come il "polo orientale della Cina". Per coinvolgere le persone di tutti i ceti sociali, durante l'evento saranno organizzate diverse attività, tra cui un meeting di promozione turistica, un mini festival Wurigong e gare di ciclismo.

Quest'anno, la conferenza adotterà il tema "creare un nuovo slancio per l'integrazione, condividere nuove opportunità nel turismo", mostrerà le caratteristiche geografiche, la cultura etnica, le strutture portuali e le innovazioni commerciali di Jiamusi, realizzerà piattaforme per la cooperazione turistica, applicazioni innovative e aumento dei consumi, migliorerà il funzionamento orientato al mercato, la costruzione standardizzata, la gestione ben regolamentata e le buoni prassi nel turismo, oltre a sbloccare il potenziale di spesa. In ultima analisi, la conferenza dovrebbe aiutare la città a prosperare e portare vantaggi alla comunità.

Il vicedirettore generale del Heilongjiang Department of Culture and Tourism (Dipartimento della cultura e del turismo di Heilongjiang), Jiang Xingcheng, ha sottolineato i 4 punti salienti della conferenza.

(1) Realizzazione di un progetto di sviluppo a livello di provincia. Per la prima volta, questa conferenza viene ospitata in una città di provincia, con l'obiettivo di promuovere Fuyuan come famosa destinazione turistica e di favorire il progresso economico. Fuyuan è una città di confine dove la Cina si apre verso l'Asia nordorientale.

(2) Rafforzamento dell'interconnettività per costruire un nuovo polo di apertura e cooperazione. Gli ospiti, provenienti da ambienti politici e commerciali di quasi 20 Paesi e regioni, tra cui Asia nord-orientale, Sud-est asiatico, Europa e Medio Oriente, rafforzeranno i legami turistici.

(3) Fusione tra turismo e più settori. L'obiettivo è realizzare un connubio tra turismo, agricoltura, sport, commercio, artigianato, sanità, ecc.

(4) Impiego di strumenti di alta tecnologia per favorire lo sviluppo industriale. Tecnologie all'avanguardia, come il metaverso, l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale, contribuiranno ad accelerare l'impiego di nuove forze produttive di qualità, con l'affacciarsi di nuovi scenari, modelli e applicazioni nel mondo del turismo.

Grazie all'opportunità di ospitare questa conferenza, Fuyuan ha collaborato con note agenzie di viaggio nazionali ed estere per progettare itinerari esclusivi, come i tour "Auspicious Sunrise", "Two Countries, One Heixiazi Island" e "Two Rivers and Two Cities".

Fonte: The Organizing Committee of the 7th Tourism Industry Development Conference in Heilongjiang Province

Referente: Sig.ra Wong, Tel: 86-10-63074558.

