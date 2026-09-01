GOFO installa un sorter automatizzato a nastri stretti nell'hub di Roma, aumentando del 40% la capacità nel Sud Italia

ROMA, 1 settembre 2026 /PRNewswire/ -- GOFO, fornitore di servizi di consegna dell'ultimo miglio in rapida crescita e orientato alla tecnologia, ha annunciato oggi che il proprio hub di smistamento di Roma è entrato ufficialmente a pieno regime con un nuovo sistema automatizzato di smistamento a nastri stretti, dotato di tecnologia integrata per la separazione automatica dei colli. Il sistema ha avviato la fase di prova nel maggio 2026 e, dopo oltre tre mesi di prestazioni stabili, è ora pienamente operativo, aumentando del 40% l'efficienza complessiva dell'hub.

La tecnologia integrata per la separazione automatica dei colli del sorter lineare a nastri stretti separa automaticamente i pacchi sovrapposti prima che entrino nel circuito di smistamento. Poiché il sistema si basa su una collaudata tecnologia di separazione meccanica anziché sul riconoscimento visivo tramite intelligenza artificiale, è progettato per garantire una capacità di lavorazione costante giorno dopo giorno. La sua affidabilità, confermata durante la fase di prova, viene ora messa a frutto nel funzionamento a pieno regime in vista del picco stagionale autunnale.

Il sistema ha una capacità nominale di 6.500 pacchi all'ora e dispone di 120 scivoli di smistamento, garantendo la copertura delle rotte in tutto il Sud Italia, comprese Bari, Catanzaro, Napoli e le aree circostanti. Integra la misurazione delle dimensioni e la pesatura in un unico passaggio, con una precisione volumetrica di ±10 mm e una precisione di pesatura di ±20 g. Circa l'80% del processo di smistamento è ora automatizzato, mentre le attività manuali sono limitate al carico e alla gestione delle eccezioni.

«L'hub di Roma è il nostro principale punto di accesso al Sud Italia e questo potenziamento ci permette di soddisfare la crescente domanda dei nostri partner dell'e-commerce senza compromettere la velocità o la precisione», ha dichiarato Jacqueline Chan, General Manager di GOFO Italy. «Con l'avvicinarsi del picco stagionale, questo investimento ci offre l'affidabilità e il margine di capacità di cui i nostri clienti hanno bisogno in tutto il Sud Italia».

Informazioni su GOFO Italy

GOFO, fondata negli Stati Uniti nel 2023, è una rete logistica last-mile basata sulla tecnologia che serve commercianti e consumatori negli Stati Uniti, in Francia, nei Paesi Bassi e in Italia. Guidata dalla filosofia "Drive Efficiency, Deliver Trust", GOFO combina tecnologie avanzate con operazioni localizzate per offrire soluzioni di consegna precise, affidabili e scalabili. Operando a livello nazionale attraverso due centri di smistamento e dodici centri di consegna, GOFO Italy serve efficacemente un'ampia popolazione, offrendo servizi last-mile ad alte prestazioni supportati da smistamento automatizzato, routing intelligente ed esecuzione operativa rigorosa. Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.gofo.com/it.

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