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Paura a Taormina per un vasto incendio: le fiamme raggiungono il centro abitato. Il sindaco: "La città brucia"

Il fuoco partito da contrada Sant'Antonio ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone. Il sindaco De Luca sul posto

Paura a Taormina per un vasto incendio: le fiamme raggiungono il centro abitato. Il sindaco:
01 settembre 2026 | 13.54
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

"Taormina brucia". E' il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Taomrina Cateno De Luca dopo il vasto incendio che sta raggiunegendo anche il centro abitato. "Il fuoco- spiega il sindaco -partito da contrada Sant'Antonio, sotto una casa di riposo per anziani, e ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone". In azione l'elicottero dei vigili del fuoco. "In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair", dice il sindaco. Che aggiunge: "Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa".

"Stiamo intervenendo con la polizia locale per mettere in salvo una signora, che non vuole lasciare l'immobile, e i suoi cani", dice poi in un video postato sulla propria pagina Facebook.

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incendi Taormina incendio taormina taormina incendio taormina incendio oggi
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