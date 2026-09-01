Il fuoco partito da contrada Sant'Antonio ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone. Il sindaco De Luca sul posto
"Taormina brucia". E' il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Taomrina Cateno De Luca dopo il vasto incendio che sta raggiunegendo anche il centro abitato. "Il fuoco- spiega il sindaco -partito da contrada Sant'Antonio, sotto una casa di riposo per anziani, e ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone". In azione l'elicottero dei vigili del fuoco. "In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair", dice il sindaco. Che aggiunge: "Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa".
"Stiamo intervenendo con la polizia locale per mettere in salvo una signora, che non vuole lasciare l'immobile, e i suoi cani", dice poi in un video postato sulla propria pagina Facebook.