Groovin' Farm debutta al Podere 676: domenica 26 luglio musica, birra agricola e natura nel cuore della campagna romana

Domenica 26 luglio 2026 il Podere 676 Birrificio Agricolo, a Testa di Lepre (Fiumicino), inaugura Groovin' Farm, un nuovo format estivo che unisce musica, natura, birra agricola e convivialità. Dalle 18:30 fino a tarda sera, il luppoleto del birrificio diventerà il palcoscenico di un evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, organizzato insieme alle community Joina, Giàlosai.off e al DJ Marco Merisi.
L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva dove agricoltura, cultura del territorio e musica open air si incontrano in uno degli scenari più suggestivi della campagna romana.
Nel periodo in cui il luppoleto raggiunge il suo massimo splendore, con le piante che superano i cinque metri d'altezza e i coni pronti per la raccolta, il Podere 676 apre le porte al pubblico per un appuntamento che celebra il legame tra terra, produzione agricola e socialità.
Groovin' Farm nasce come un format dedicato a chi desidera vivere un'estate diversa dal solito, lontano dal caos cittadino e immerso nel verde, tra birra agricola, street food, musica elettronica e tramonti nella natura.
L'evento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria per garantire una migliore organizzazione e contingentare gli accessi.
Situato a Testa di Lepre, Fiumicino, il Podere 676 rappresenta una realtà unica nel panorama brassicolo laziale.
Qui la birra nasce direttamente dalla terra: una parte delle materie prime viene coltivata all'interno dell'azienda agricola, dando vita a produzioni che valorizzano il territorio e seguono una filiera agricola corta.
Negli anni il birrificio è diventato un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche tra grandi spazi verdi, cucina agricola, visite al luppoleto ed eventi dedicati alla convivialità.
Non a caso il progetto è sintetizzato dallo slogan:
"Campagna, Birra e Convivialità".
Groovin' Farm nasce dalla collaborazione tra quattro realtà accomunate dalla volontà di creare nuove occasioni di incontro.
Tra i protagonisti della serata ci sarà Joina, community che organizza esperienze social e aperitivi pensati per favorire nuove conoscenze in location selezionate.
La colonna sonora sarà affidata a Giàlosai.off, format romano specializzato in eventi musicali open air dedicati alla musica elettronica, ormai conosciuto per aver animato alcune delle location più suggestive della Capitale.
In console salirà anche DJ Marco Merisi, musicista, produttore e DJ romano con una lunga esperienza nella scena musicale italiana.
L'appuntamento prenderà il via alle 18:30, quando il tramonto inizierà a colorare il luppoleto del Podere 676.
Gli ospiti potranno scegliere tra due diverse aree:
Con il calare del sole il palco immerso nella campagna diventerà il cuore dell'evento, accompagnando il pubblico fino a tarda sera con DJ set e musica open air.
L'idea è quella di proporre un nuovo modo di vivere la campagna romana, trasformandola in uno spazio dedicato non solo alla produzione agricola, ma anche alla cultura, al divertimento e alla socializzazione.
Tra filari di luppolo, birre agricole prodotte in azienda, cucina agricola e musica, Groovin' Farm punta a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate a pochi chilometri da Roma.
Il nuovo format del Podere 676 valorizza il territorio attraverso esperienze autentiche che mettono insieme natura, comunità e qualità delle produzioni locali, offrendo un'alternativa originale ai tradizionali eventi cittadini.
Per chi è alla ricerca di un evento estivo tra musica, buon cibo e birra artigianale in provincia di Roma, Groovin' Farm rappresenta un'occasione unica per vivere il tramonto immersi nella campagna di Fiumicino.
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