Gruppo Ecp: “Project Management, senza uno studio dettagliato dei progetti si rischiano perdite economiche”

Dalle PMI alle grandi industrie, tutte le imprese necessitano di una valutazione adeguata e coerente prima di allocare risorse in un progetto

Roma, 02/10/2024. Che siano piccole o grandi imprese, che si stia parlando di un’attività imprenditoriale territoriale o internazionale, il successo di un progetto passa dalla pianificazione. Spesso si opera nell’alveo delle sensazioni, lasciando che le sole emozioni prendano il sopravvento sull’avvio di un progetto, ma i rischi di perdita sono dietro l’angolo ed estremamente elevati. “Tra il 65 e il 75% dei progetti senza un’adeguata gestione e studio dedicato fallisce, con le risorse investite inesorabilmente perse”, ricorda il Dott. Pietro Zappaterreno, CEO e Founder di Gruppo Ecp, società benefit di Consulenza Direzionale con sede a Roma. Un dato che dovrebbe far riflettere profondamente il mondo dell’imprenditoria, spesso spaventato dai cambiamenti o abituato a operare in un contesto economico del passato, oramai cambiato. Una sfida senza precedenti, non solo nel mondo globalizzato ma anche in relazione alla gestione generale dell’impresa. “Ecco perché il Project Management può aiutare a superare le sfide, coinvolgendo i titolari d’impresa e i gruppi di lavoro ad operare basandosi su dati, analisi e quantificazione certa dei rischi”, spiega il Dott. Zappaterreno. Dalla disponibilità economica da dedicare al progetto al monitoraggio dei rischi, passando dal numero di risorse umane da impiegare per l’obiettivo e altre scelte strategicamente importanti, se non viene adeguatamente realizzata una pianificazione accorta, le idee messe in campo falliscono. Spesso sono le imprese legate al mondo delle PMI a non voler sfruttare gli strumenti esistenti del Project Management oggi a disposizione, spaventate dai costi o perché all’interno delle strutture mancano le competenze. “È proprio il mondo della consulenza a poter andare incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese”, spiega ancora il Founder di Gruppo ECP. “Le attività vanno pianificate: identificate, quantificate, messe in sequenza. Il budget è sufficiente? In quanto tempo potrò avviare l’attività? Di quali risorse avrò bisogno? Quali rischi dovrò affrontare? Cosa mi aspetto come risultato?”. Per ognuna di queste domande il Project Management offre strumenti e tecniche per ottenere una risposta chiara. Avere queste risposte significa non procedere al buio, non essere in balia degli eventi, ma anticipare il futuro passo dopo passo.

