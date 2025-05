Guidi Car sceglie Fattoretto Agency per accelerare la crescita digitale: una nuova collaborazione che guarda al futuro

Milano – 9 maggio 2025. Guidi Car, gruppo automobilistico con oltre cinquant'anni di storia e una solida presenza tra Toscana e Liguria, annuncia l'avvio di una nuova collaborazione con Fattoretto Agency, celebre agenzia specializzata in SEO data-driven.

L’accordo segna l’inizio di un percorso strategico, volto a rafforzare ulteriormente la visibilità online del brand. In un contesto in cui il presidio digitale è sempre più determinante, Guidi Car punta a consolidare la propria identità anche sul web, in linea con i valori di famiglia, affidabilità, eccellenza e cura del cliente che da sempre ne definiscono l’identità.

Guidi Car: oltre 50 anni di crescita, passione e attenzione al territorio

Nata a metà degli anni Cinquanta a Lucca per iniziativa di Guido Guidi, Guidi Car ha saputo evolversi nel tempo, trasformandosi in gruppo automobilistico di riferimento in Toscana e Liguria. Un percorso caratterizzato da diverse tappe fondamentali, che hanno scandito una crescita continua nel segno della qualità e della vicinanza al territorio.

Nel 1969 ottiene il primo mandato ufficiale con Mercedes-Benz, un passaggio che segna una svolta determinante nella crescita aziendale. Gli anni Ottanta vedono l’ingresso dei fratelli Marco, Fabrizio e Riccardo, che rafforzano la gestione familiare e imprimono nuova linfa alla strategia di sviluppo. Negli anni Novanta, Guidi Car avvia l’espansione territoriale, estendendo la propria presenza nelle province di Massa-Carrara e La Spezia.

Con l’inizio degli anni Duemila, il gruppo amplia ulteriormente la propria attività: apre una sede a Montecatini Terme ottenendo il mandato Volkswagen, gestito con il marchio Volauto, successivamente esteso anche a Lucca. Nel 2015 aggiunge Volvo ai marchi rappresentati, inaugurando una nuova sede a Guamo (Lucca) e aprendo anche un centro Volvo a La Spezia.

Il 2020 segna un altro importante momento di crescita: Volauto si trasferisce nella nuova sede di Chiesina Uzzanese, una struttura moderna di oltre 5.000 metri quadrati, mentre Guidi Car inaugura una nuova sede Mercedes-Benz Certified a Viareggio.

Nel 2022 viene aperto il primo centro dedicato all’usato a Guamo, a cui fanno seguito, nel 2023, l’avvio dei lavori per la nuova sede a La Spezia con i Volkswagen Veicoli commerciali e il completo rinnovamento della sede Mercedes.

Oggi, con sette sedi operative fra Toscana e Liguria, Guidi Car è una realtà solida, unita e dinamica, capace di conoscere le persone, comprenderne i bisogni, costruire un rapporto di fiducia che duri nel tempo.

L’attenzione alla cura del cliente e l’adozione di procedure condivise che rispettano i più alti standard d’eccellenza rappresentano i tratti distintivi del gruppo. A questi si affiancano l’impegno verso la sostenibilità ambientale – con investimenti in energie rinnovabili e pratiche di raccolta differenziata – e il sostegno a iniziative sociali come la Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer, a conferma della volontà di essere parte attiva della comunità e del territorio.

Potenziare la presenza online con la SEO data-driven

La collaborazione tra Guidi Car e Fattoretto Agency nasce dalla volontà di affrontare con strumenti avanzati le sfide della trasformazione digitale. In un mercato in cui la presenza online si rivela sempre più strategica, il gruppo punta ad ampliare la propria visibilità sui motori di ricerca, valorizzando l’identità aziendale costruita negli anni.

Per raggiungere questi obiettivi, Fattoretto Agency metterà a disposizione un approccio data-driven, fondato sull'analisi puntuale dei dati e sull’utilizzo di strumenti tecnologici proprietari. Il progetto sarà supportato da FattoBoost, il software sviluppato internamente dall’agenzia, che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, consentendo una lettura precisa delle performance e l’individuazione di nuove opportunità di crescita.

Attraverso l’analisi del CTR e delle principali metriche SEO, sarà possibile ottimizzare la visibilità di Guidi Car nelle ricerche organiche e prevedere con maggiore accuratezza i tassi di conversione.

L’integrazione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale permetterà inoltre di affinare costantemente le strategie operative, garantendo a Guidi Car un supporto dinamico e sempre allineato alle evoluzioni del mercato digitale.

Una sinergia fondata su valori condivisi: famiglia, territorio e crescita responsabile

Alla base della nuova sinergia tra Guidi Car e Fattoretto Agency, infine, c’è una visione comune che mette al centro le persone, promuove uno sviluppo sostenibile e punta alla costruzione di relazioni di fiducia durature. Un accordo che nasce dalla volontà di evolvere senza rinunciare alle proprie radici, con l'obiettivo di costruire un percorso di crescita condivisa, capace di unire esperienza, innovazione e attenzione concreta al territorio.

Maggiori informazioni: Uff stampa Guidi Car | www.guidicar.it | guidicar@pec.guidigruppo.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi