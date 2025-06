Hankook Tire protagonista del successo al Rally Italia Sardegna 2025

OLBIA, Italy, 9 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Si è concluso con successo l'attesissimo Round 6 del FIA World Rally Championship (WRC) 2025: il Rally Italia Sardegna, supportato da Hankook Tire & Technology (Hankook Tire), andato in scena dall'8 giugno nella città portuale di Olbia, in Sardegna.

Ambientato in una delle location più suggestive del campionato, l'evento si è svolto in alcune delle condizioni più estreme della stagione, con temperature in forte aumento ben oltre i 30 gradi Celsius e tratti sterrati stretti e altamente tecnici. A rendere la gara ancora più imprevedibile, ci hanno pensato i densi banchi di polvere che hanno ridotto la visibilità, confermando la tappa sarda come una delle più dure del calendario WRC 2025.

Per quattro giorni, gli equipaggi hanno affrontato 16 prove speciali per un totale di circa 320 chilometri, in un confronto serrato che ha messo alla prova ogni componente del mezzo e la tenuta mentale dei piloti. Le condizioni impegnative hanno fornito un banco di prova completo per testare l'affidabilità, l'aderenza e la stabilità degli pneumatici da rally su superfici miste: dai tratti veloci tra vegetazione fitta e rocce affilate, ai settori con ghiaia sciolta e sabbia.

A garantire prestazioni costanti in queste circostanze proibitive è stato lo pneumatico all-terrain Dynapro R213 di Hankook, che ha confermato tutta la sua efficacia con grip elevato, risposta di guida precisa e grande resistenza all'usura, offrendo un supporto tecnico fondamentale lungo i difficili percorsi montani sardi.

Dopo un confronto accesissimo nella classe WRC1, Sébastien Ogier del Toyota GAZOO Racing World Rally Team ha conquistato la vittoria al Rally Italia Sardegna, precedendo di appena 7,9 secondi Ott Tänak del Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Con questo successo, Ogier diventa il pilota più vincente nella storia dell'evento sardo, firmando la sua quinta affermazione in carriera sulle strade isolane. Per il campione francese si tratta inoltre della terza vittoria stagionale su quattro partecipazioni, un risultato che lo conferma tra i principali candidati al titolo mondiale 2025.

Dal 2023, Hankook Tire ha condotto oltre 2.000 chilometri di test su veicoli da competizione in otto diversi Paesi, in stretta collaborazione con la FIA e i principali costruttori mondiali, per sviluppare pneumatici da rally ad alte prestazioni certificati FIA. A partire dalla stagione 2025, Hankook è fornitore esclusivo di pneumatici per tutte le classi WRC per un periodo di tre anni, rafforzando l'immagine premium del brand "Hankook" sul palcoscenico del motorsport internazionale.

Il prossimo appuntamento sarà il Round 7 del campionato, l'iconico EKO Acropolis Rally Grecia, noto anche come il "Rally degli Dei". In programma dal 26 al 29 giugno attorno alla città di Lamia, l'evento richiama l'eredità della mitologia greca e il fascino intramontabile del Partenone. Hankook Tire è pronta a mettere nuovamente in campo la propria tecnologia di punta per accompagnare i piloti lungo i percorsi leggendari dell'Acropolis Rally.

