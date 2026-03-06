HM Hospitales e Huawei lanciano insieme il Global Smart Healthcare Showcase

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di MWC di Barcellona 2026, Huawei ha organizzato un summit sul tema "AI+, Accelerating Healthcare Intelligence". L'evento ha riunito i principali esperti mondiali in ambito sanitario, accademici e partner del settore per immaginare il nuovo futuro dell'assistenza sanitaria digitale e intelligente. In occasione del summit, Huawei ha collaborato con il gruppo ospedaliero spagnolo HM Hospitales per lanciare ufficialmente il Global Smart Healthcare Showcase, una vetrina dimostrativa globale dedicata alla sanità intelligente.

Li Junfeng, vicepresidente di Huawei e CEO della Global Public Sector BU, ha dichiarato nel suo discorso che HM Hospitales, essendo la prima vetrina di assistenza sanitaria intelligente di Huawei in Europa, integra le principali tecnologie digitali cinesi con le competenze sanitarie europee, offrendo un modello pratico per l'aggiornamento intelligente del settore sanitario a livello globale.

Xavier Tarrago Bonfill, Direttore dei progetti di trasformazione digitale di HM Hospitales, ha illustrato in dettaglio nel suo discorso principale l'architettura tecnica e i risultati applicativi dell'evento. Grazie all'aggiornamento delle infrastrutture digitali e intelligenti e all'introduzione delle soluzioni Huawei, come Medical Technology Digitalization e Smart Hospital Campus, entrambe le parti stanno facendo ampi progressi nella costruzione di ospedali intelligenti. Negli scenari di gestione di campus e reparti, sono stati implementati dispositivi Wi-Fi 7 e ad alte prestazioni, abbinati all'accesso cablato 2.5GE, in modo da soddisfare le esigenze cliniche di bassa latenza e ampia larghezza di banda. Grazie all'implementazione di CloudCampus e della piattaforma CampusInsight, è possibile beneficiare di un O&M di rete intelligente. Nell'ambito della tecnologia medica, il gruppo ha rafforzato il sistema informativo ospedaliero (HIS) e il sistema di archiviazione e comunicazione delle immagini (PACS) grazie alla soluzione di archiviazione gateway-free, active-active, all-flash di Huawei, garantendo una perfetta continuità dei servizi sanitari. Integrando ulteriormente un data lake medico basato su storage scalabile, il gruppo ha consentito il tiering automatizzato di enormi quantità di file non strutturati. Ciò non solo soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei sistemi di imaging e patologia, ma pone anche ad alta velocità le basi per effettuare diagnosi e trattamenti intelligenti.

Il Global Smart Healthcare Showcase lanciato da Huawei con HM Hospitales segna una tappa fondamentale nella notevole collaborazione tra le due parti. Entrambi hanno sfruttato pienamente i rispettivi punti di forza per conseguire la condivisione delle risorse e vantaggi reciproci, offrendo nuove prospettive per la costruzione di un'assistenza sanitaria intelligente a livello globale. Pensando al futuro, Huawei continuerà a essere leader nell'innovazione, collaborando strettamente con clienti e partner globali, in modo da infondere intelligenza in ogni ospedale e scrivere insieme un nuovo capitolo dell'innovazione intelligente nel settore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg

