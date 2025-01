Hollyland presenta LARK M2S: il microfono wireless ultra-mini che si integra perfettamente con l'abbigliamento

Durata della batteria di 30 ore, portata di 300 m (948 piedi), acquisizione audio cristalline anche in ambienti rumorosi

SHENZHEN, Cina, 9 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland ha presentato il suo microfono di sesta generazione della serie Lark, il modello LARK M2S. Senza logo e di piccole dimensioni, si integra perfettamente nel tuo abbigliamento, garantendo al contempo una registrazione audio di qualità superiore. Con una durata della batteria di 30 ore e una portata di trasmissione wireless di 300 m, oltre a funzionalità come la cancellazione del rumore ambientale (ENC), è la soluzione ideale per videografi, creatori di contenuti video, registi, vlogger, insegnanti online, live streamer e in generale per chiunque abbia bisogno di un microfono che si mimetizzi, senza farsi notare.

Senza logo, elegante e sicuro

Il microfono integrato misura 1,3cm x 0,63cm e quindi è più piccolo di un'unghia. Con un peso di soli 7g e un design innovativo senza logo visibile, può essere facilmente nascosto sotto i vestiti.

Il trasmettitore del LARK M2S è dotato di un'innovativa clip in lega di titanio che lo tiene fisso in posizione. Durante i salti, le corse o durante movimenti energici, il microfono rimane saldamente in posizione, quindi non occorre preoccuparti che scivoli o cada durante le attività intense. La struttura in lega di titanio garantisce resistenza e durata eccezionali, ma senza compromessi in termini di leggerezza e di resistenza alla corrosione.

Un'eccezionale acquisizione del suono con rumore ridotto, anche a distanze di 300m

LARK M2S vanta una frequenza di campionamento fino a 24 bit/48kHz, un rapporto segnale/rumore (SNR) di 70dB e una trasmissione a 2,4GHz che consentono di acquisire voci umane chiare, articolate e naturali con tutte le sfumature e i dettagli.

Con una semplice pressione, la tecnologia avanzata di cancellazione del rumore ambientale (ENC) del microfono riduce automaticamente al minimo il rumore di fondo, assicurando che la voce resti in primo piano. Il prodotto supporta inoltre una portata incredibile, fino a 300m (984 piedi), e consente di muoversi liberamente su ampie aree senza perdere la connessione: è perfetto per le riprese in esterni.

Durata della batteria di 30 ore con una custodia di ricarica portatile

La durata di ogni trasmettitore è di 9 ore, per un totale fino a 30 ore con una custodia di ricarica completamente carica. Il nuovo design a quadrante della versione Combo semplifica l'accesso ai controlli di accensione, abbinamento, disattivazione e volume audio, con opzioni per livelli alto, medio e basso.

LARK M2S è disponibile in tre versioni: Combo (Duo), Mini Combo (Duo) e USB-C (Duo), che offrono un'ampia compatibilità. Con l'app LarkSound puoi avere il controllo completo e verificare le impostazioni audio, i livelli del volume, la riduzione del rumore e la durata della batteria.

Prezzi e disponibilità

Il modello LARK M2S verrà lanciato il 9 gennaio 2025 e sarà disponibile tramite i distributori locali e nello store dell'azienda su Amazon. Per informazioni dettagliate sul prodotto visitare la pagina: https://hollyland.info/3P1fnag

Informazioni su Hollyland

Hollyland è uno dei principali produttori di prodotti wireless, specializzato in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor e microfoni wireless. Dal 2013, Hollyland serve milioni di utenti sul mercato, tra cui operatori cinematografici, televisivi, di produzione video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha creato una rete di vendita che copre circa 120 paesi e regioni, con il supporto di decine di uffici operativi localizzati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.hollyland.com/, la pagina Facebook di Hollyland e la pagina Instagram di Hollyland.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589431/Ultra_Mini_Wireless_Microphone_That_Seamlessly_Conceals_into_Your_Outfit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/5090286/logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hollyland-presenta-lark-m2s-il-microfono-wireless-ultra-mini-che-si-integra-perfettamente-con-labbigliamento-302341131.html