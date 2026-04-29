Homestyler ospita la cerimonia AIDA Global AI Design Awards presso l'ADI Design Museum di Milano

MILANO, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- La cerimonia AIDA Global AI Design Awards di Homestyler si è svolta presso l'ADI Design Museum di Milano, riunendo figure di rilievo del design internazionale, del mondo accademico e dell'industria per esaminare il futuro del design basato sull'IA. Nel corso della cerimonia, i membri della giuria internazionale hanno condiviso le loro opinioni su come l'IA stia ridefinendo il design.

- Luciano Galimberti, Presidente dell'Associazione per il Disegno Industriale (ADI), ha evidenziato che "l'IA sta diventando uno strumento fondamentale, notevolmente efficiente e pratico per i designer. I progettisti devono definire in modo chiaro il brief e rispettare le proprie responsabilità, in modo tale che la tecnologia possa davvero stimolare la creatività."

- Matteo Ingaramo, responsabile delle relazioni con le aziende presso la Scuola di Design del Politecnico di Milano, ha rilevato che "gli strumenti di progettazione basati sull'IA sono diventati essenziali. Possono migliorare notevolmente la qualità del design e consentire di realizzare idee localizzate e molto personalizzate".

- Sooshin Choi, Chair of Industrial Design presso il Savannah College of Art and Design, ha rilevato che "il nucleo dell'era dell'IA rimane ancora la creatività umana. Dovremmo pensare all'IA come un partner creativo, mantenere una forte prospettiva umanistica e utilizzare concorsi come AIDA per creare ponti che consentano uno scambio creativo a livello globale".

Creata come progetto inserito all'interno di Autodesk negli Stati Uniti, Homestyler si è focalizzata sulla progettazione di interni in 3D. Da quando ha integrato l'IA nel 2023, l'azienda ha potenziato le proprie capacità basandosi su una potenza di calcolo avanzata e su modelli di ampie dimensioni specifici per settore, rendendo noti i suoi progressi alla conferenza GTC di Nvidia nel 2025. Oggi, Homestyler ha oltre 20,93 milioni di utenti registrati in tutto il mondo, in più di 220 Paesi e regioni.

Homestyler ha sviluppato una matrice di agenti AI, che conta AI Planner, AI Modeler, AI Render e AI Decor. La matrice consente ai progettisti di generare soluzioni in modo rapido, riducendo il ciclo di progettazione tradizionale di oltre il 90% e migliorando notevolmente l'efficienza del flusso di lavoro. Grazie a questa matrice, il concorso AIDA si è svolto per otto mesi in cinque continenti con oltre 50.000 iscrizioni, più della metà delle quali ha utilizzato le funzionalità principali di IA di Homestyler.

Nel corso della cerimonia, i vincitori del premio, come Doğa Kırarslan dalla Turchia e Marwa Abdelbaset dalla Germania, hanno dichiarato che gli strumenti IA di Homestyler li consentono di ottimizzare i layout, accelerare le iterazioni e stimolare nuove idee, diventando un elemento chiave sia in termini di creatività che di efficienza. Homestyler pensa che il valore principale dell'IA sia la capacità di sgravare i designer da compiti ripetitivi, consentendo loro di concentrarsi su concept, narrazione e spazio. La versione aggiornata di Home Copilot, che sarà lanciata il 30 giugno 2026, coordinerà diversi agenti AI per supportare il processo di progettazione, consentendo ai designer di passare dal disegno tradizionale al diventare storyteller di creatività ed estetica spaziale.

Nello stesso tempo, le funzionalità di Homestyler basate sull'IA per ambienti consentono ai marchi di arredo casa di evolversi dalla vendita di singoli prodotti all'offerta di soluzioni complete in termini di spazio. Grazie ad ambienti coinvolgenti che raggiungono i consumatori a livello globale, Homestyler è diventata un partner fondamentale per molti marchi di arredamento di fascia alta nella loro espansione internazionale.

Sulla scena internazionale di Milano, Homestyler utilizza l'IA per ammodernare la progettazione d'interni 3D, aprire nuove possibilità di produttività e potenziare il settore del design a livello globale.

Per maggiori informazioni, consultarehttps://www.homestyler.com/solution/hsda_homestyler-design-award-2025/?utm_medium=milan26&utm_source=homestyler&utm_campaign=milan26&adid=882026&source_page=milan26

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