HR Path espande la propria presenza negli Stati Uniti con l'acquisizione di ClearCourse Consulting

PARIS, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- HR Path, leader globale nella consulenza sulle risorse umane e nelle soluzioni HRIS, è lieta di annunciare l'acquisizione strategica di ClearCourse Consulting, azienda statunitense specializzata nella consulenza HCM per piattaforme quali Dayforce, ADP, UKG e Workday.

Con una presenza in 28 Paesi e un team di oltre 2.500 professionisti, HR Path è un partner di fiducia per le aziende che affrontano le complessità delle Risorse Umane. Specializzata in consulenza, implementazione e servizi operativi, HR Path offre soluzioni all'avanguardia progettate per migliorare l'efficienza e promuovere la crescita. Dalla sua fondazione nel 2001, l'azienda è rimasta fedele alla sua missione di rimodellare le pratiche HR in tutto il mondo.

Fondata nel 2016, ClearCourse Consulting si è guadagnata una solida reputazione per la fornitura di valutazioni, implementazioni e servizi di ottimizzazione dei sistemi di Human Capital Management che consentono alle organizzazioni di realizzare appieno il valore delle loro soluzioni HCM.

Questa acquisizione rappresenta un traguardo significativo per HR Path, che consolida la sua posizione di leader nel settore delle risorse umane ed espande la sua presenza in America. L'esperienza di ClearCourse Consulting nella consulenza e nelle soluzioni per le risorse umane si allinea perfettamente con la missione di HR Path di promuovere la crescita e l'eccellenza organizzativa attraverso iniziative strategiche per le risorse umane.

"L'aggiunta di ClearCourse Consulting è un passo strategico per noi. La loro consolidata esperienza nella consulenza HCM rafforza il nostro obiettivo di diventare il leader globale nella trasformazione delle risorse umane", ha dichiarato François Boulet, cofondatore di HR Path.

"La loro profonda conoscenza e le solide relazioni con i clienti negli Stati Uniti completano le nostre capacità globali, permettendoci di offrire ancora più valore ai nostri clienti. Questa partnership non riguarda solo la crescita, ma anche la sinergia, l'innovazione e l'impegno comune per l'eccellenza" ha aggiunto Bryant Bateman, partner di HR Path.

"Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo", ha dichiarato Keith Martin, Presidente e CEO di ClearCourse Consulting. "Questo traguardo porta con sé opportunità entusiasmanti per il nostro team e rafforza il nostro percorso verso una crescita e un successo continui. Rimaniamo impegnati a fornire un servizio eccezionale, accogliendo al contempo nuove possibilità come parte di HR Path."

L'acquisizione di ClearCourse Consulting, specializzata in Dayforce, ADP, UKG e Workday, rafforza le capacità di HR Path nel mercato statunitense. Sulla base delle acquisizioni di Exaserv nel 2019 e di Terra Information Group (TIG) nel 2023, questa mossa rafforza ulteriormente la presenza e la capacità di fornitura di HR Path a livello nazionale.Fabienne LATOUR - Fabienne.latour@hr-path.com

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2716483/ClearCourse_EN.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2716485/ClearCourse_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/hr-path-espande-la-propria-presenza-negli-stati-uniti-con-lacquisizione-di-clearcourse-consulting-302489698.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.