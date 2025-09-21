Huawei Cloud: Fornire ai clienti gli strumenti per avere successo nei mercati globali attraverso l'innovazione continua

SHANGHAI, 21 settembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione di HUAWEI CONNECT 2025, Charles Yang, Vicepresidente Senior di Huawei e Presidente di Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, ha tenuto un discorso di apertura nel quale ha illustrato le tecnologie e le pratiche innovative di Huawei Cloud e ha spiegato come queste stiano aiutando i clienti globali a raggiungere il successo aziendale attraverso la trasformazione digitale e intelligente. Yang ha affermato che Huawei Cloud continuerà a innovare nelle tecnologie e a costruire un sistema di supporto completo caratterizzato da "un'infrastruttura cloud globale e due motori: dati e intelligenza artificiale", per consentire a clienti e partner globali di raggiungere la crescita.

Nell'era dell'intelligenza digitale, le aziende si trovano ad affrontare sfide complesse. Charles Yang ha presentato le quattro funzionalità principali di Huawei Cloud che possono aiutare le aziende a crescere. La prima è KooVerse, un'infrastruttura cloud globale che offre ai clienti servizi cloud elastici. In secondo luogo ci sono i servizi di abilitazione dei dati, che forniscono dati in modo efficiente in modo da poterne sfruttare il valore. La terza funzionalità è una piattaforma completa di sviluppo AI che aiuta le aziende a creare con maggiore facilità applicazioni native AI. Infine, Huawei Cloud riunisce le migliori pratiche di trasformazione intelligente globale e le fornisce tramite servizi cloud.

KooVerse: accelerare la crescita aziendale globale

Per soddisfare le esigenze delle aziende nella loro espansione nei mercati globali, Huawei Cloud offre KooVerse, un'infrastruttura cloud globale che fornisce alle aziende di tutto il mondo l'accesso alle risorse più vicine di Huawei Cloud. Ciò significa che le aziende possono usufruire di servizi elastici, sicuri e stabili, accelerando al contempo la crescita del loro business a livello globale.

DeFacto, uno dei principali rivenditori di fast fashion in Turchia, fornisce servizi di e-commerce in oltre 100 paesi e deve affrontare la sfida di un traffico che aumenta di oltre 10 volte nelle stagioni delle promozioni. Il servizio container di Huawei Cloud, in grado di espandere automaticamente la capacità di 4.000 pod in 30 secondi, ha risolto con successo questo problema. Inoltre, grazie a Huawei Cloud KooVerse, DeFacto gode di una latenza di risposta inferiore a 25 ms a livello locale e a 50 ms in Egitto, aumentando significativamente la soddisfazione degli utenti e la conversione degli ordini. Dal 2023, i servizi DeFacto sono stati eseguiti stabilmente su Huawei Cloud per 659 giorni, a testimonianza dell'impegno di Huawei Cloud per la sicurezza, la stabilità e la qualità.

Abilitazione dei dati: ottenere informazioni rapide e approfondite dei dati per prendere decisioni più informate

Huawei Cloud fornisce servizi di abilitazione dei dati che aiutano le aziende a estrarre il valore dei dati e a trasformare i punti deboli legati ai ritardi nei dati in vantaggi, per un processo decisionale tempestivo. Le informazioni ricavate dai dati aiutano le aziende ad aumentare le vendite e la redditività.

Neogrid, una delle principali aziende brasiliane di tecnologia e intelligence sui dati, elabora enormi quantità di dati raccolti da 2 milioni di prodotti attivi e 500.000 transazioni in tempo reale effettuate quotidianamente sui POS. In precedenza, tali dati erano sparsi su diverse piattaforme, ritardando il processo decisionale. Neogrid ora utilizza Huawei Cloud DWS per integrare in modo fluido i dati provenienti da più piattaforme, migliorando l'efficienza dell'integrazione dei dati del 40% e l'efficienza dell'analisi del 50%. Ciò consente ai clienti di Neogrid di ottenere i dati della giornata prima della fine del lavoro e quindi di prendere decisioni tempestive.

Piattaforma unica per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale: accelerare le applicazioni native dell'IA

Huawei Cloud ha analizzato a fondo gli scenari principali dei settori per comprendere meglio le esigenze dei clienti. Huawei Cloud fornisce soluzioni di intelligenza artificiale complete per le aziende attraverso un'innovazione full-stack che comprende elaborazione, modelli di fondazione e toolchain, aiutando le aziende a creare i propri modelli e applicazioni di intelligenza artificiale specifiche per settore.

Wanhua Chemical, leader mondiale nel settore chimico, gestisce oltre 30.000 dispositivi operativi nel suo campus di Yantai, nello Shandong, in Cina. Tradizionalmente, questi dispositivi comportavano ogni anno ingenti costi di manutenzione. Tuttavia, utilizzando il modello di previsione Pangu di Huawei Cloud, Wanhua Chemical è riuscita a eseguire la manutenzione predittiva su oltre 2.000 dispositivi chiave, con una precisione di previsione superiore al 90%. L'azienda ha inoltre utilizzato il modello di inferenza Pangu per realizzare un sistema di diagnosi dei guasti e ottenere una riduzione del 20% dei tempi di ispezione manuale. Inoltre, Wanhua Chemical ha creato un agente di revisione dei documenti basato su procedure operative standard (SOP) sulla piattaforma di sviluppo di agenti Versatile di Huawei Cloud: questo agente migliora l'efficienza di revisione di oltre il 50%. Le funzionalità di intelligenza artificiale di Huawei Cloud sono state implementate in più di 500 scenari in oltre 30 settori, consentendo alle aziende di compiere un balzo in avanti nella trasformazione intelligente.

Co-creazione di best practice di trasformazione: consentire alle imprese uno sviluppo globale di alta qualità

Huawei Cloud trasforma la propria esperienza nella trasformazione digitale e intelligente in un'architettura di riferimento replicabile per la transizione intelligente dei settori e la mette a disposizione dei clienti tramite servizi cloud, consentendo uno sviluppo aziendale di alta qualità.

Changan Automobile ha utilizzato CodeArts di Huawei Cloud per trasformare la propria ricerca e sviluppo da una metodologia a cascata a una basata su una piattaforma unificata, aumentando così l'efficienza della ricerca e sviluppo del 30%. Huawei ha inoltre supportato Changan Automobile collaborando con partner come China Unicom per creare "One Cloud, One Network, One Platform", promuovendo una produzione flessibile basata sui dati. All'interno di questa piattaforma, vengono utilizzati 5G e IoT per connettere 12.000 dispositivi, aiutando Changan Automobile a interconnettere dati provenienti da ogni dominio. Inoltre, sfruttando le funzionalità complete del servizio dati di Huawei Cloud, Changan Automobile ha creato una piattaforma dati unificata, riducendo i tempi di consegna degli ordini da 21 a soli 15 giorni.

Charles Yang ha evidenziato le capacità sistematiche ed end-to-end di Huawei Cloud che abbracciano fondazione del cloud, toolchain, ed esperienze, di abilitazione tecnologica, nonché i suoi servizi di consulenza e professionali personalizzati e gli strumenti e le piattaforme di automazione. Queste offerte stanno accelerando rapidamente la trasformazione digitale e intelligente delle imprese. Huawei Cloud è pronta a offrire la sua tecnologia, le sue esperienze e i suoi servizi alle aziende di tutto il mondo, a collaborare con loro per costruire una solida base cloud che supporti ogni fase della loro trasformazione e ad avviare un percorso storico verso l'era intelligente.

