Huawei e i pionieri del settore presentano oltre 30 benchmark globali per la trasformazione digitale e intelligente nel settore della trasmissione dati

SHANGHAI, 23 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2025, Huawei e i pionieri del settore hanno presentato oltre 30 benchmark globali per la trasformazione digitale e intelligente nel dominio della trasmissione dati, evidenziando le ultime innovazioni e le pratiche industriali comprovate sul campo nell'era dell'IA. Queste vetrine abbracciano settori chiave quali governo, istruzione, sanità, finanza ed energia elettrica.

Con la crescente diffusione dell'IA, le reti si sono evolute, andando oltre i semplici canali informativi e diventando la spina dorsale che guida l'aggiornamento intelligente dei settori industriali. Il lancio di queste vetrine riflette le pratiche all'avanguardia di Huawei nel supportare la trasformazione digitale e intelligente in molteplici settori, dimostrando al contempo l'implementazione di successo di applicazioni innovative.

Ad esempio, nel campo dell'istruzione, la vetrina globale dell'istruzione intelligente presso la Shenzhen Welkin School stabilisce un nuovo paradigma per il modello collaborativo "1+N", promuovendo un'istruzione equa e di alta qualità. Nel settore finanziario, il centro di calcolo intelligente finanziario di China Pacific Insurance è all'avanguardia nell'implementazione di addestramento e inferenza su modelli di grandi dimensioni, accelerando l'aggiornamento digitale e intelligente dei servizi finanziari. La rete di campus intelligenti presentata presso il resort integrato di fama mondiale Resorts World Sentosa a Singapore migliora significativamente l'esperienza digitale dei visitatori, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la trasformazione digitale.

Alla cerimonia di lancio hanno partecipato i più alti dirigenti Huawei e ospiti illustri – Jason He, presidente Enterprise Data Communication Marketing and Solution Sales Huawei; Yury Yin, direttore marketing Data Communication Product Line Huawei; Alvin Tan, presidente Information Technology presso Resorts World Sentosa (Singapore); Gong Weidong, preside della Shenzhen Welkin School; e Wang Hui, esperto capo Intelligent Computing Cloud presso China Pacific Insurance Group.

Gli oltre 30 benchmark presentati sono stati sviluppati congiuntamente da Huawei e dai suoi clienti, a dimostrazione dell'esplorazione congiunta che conducono e dell'esperienza pratica nella trasformazione digitale e intelligente. Forniscono storie di successo replicabili per le imprese del settore e consentono inoltre a Huawei di perfezionare ulteriormente le soluzioni in scenari aziendali reali, sviluppando offerte innovative con una più ampia applicabilità al settore.

Questi benchmark globali saranno aperti ai clienti di tutto il mondo per visite in loco, offrendo una visione diretta di come l'IA sia profondamente integrata nelle reti per migliorare l'efficienza e l'esperienza utente.

Guardando al futuro, Huawei, insieme a un numero sempre maggiore di clienti e partner, continuerà a promuovere l'innovazione, attingendo alle informazioni provenienti da benchmark globali per accumulare varie best practice.

