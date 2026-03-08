circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Huawei lancia la soluzione AI Education Center (AIEC)

08 marzo 2026 | 03.21
LETTURA: 2 minuti

BARCELLONA, Spagna, 8 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di MWC di Barcellona 2026, Huawei ha ospitato un summit dal titolo "Education + AI, Embracing an Intelligent Future". Al summit, Huawei, insieme a clienti e partner del settore, ha lanciato la soluzione AIEC per l'istruzione di base. Questa iniziativa punta ad accelerare la divulgazione e lo sviluppo dell'istruzione generale sull'IA.

Durante l'evento, Li Junfeng, Vicepresidente di Huawei e CEO della Global Public Sector BU, ha dichiarato che l'obiettivo della futura istruzione in materia di IA è raggiungere "la soglia più bassa e la maggiore copertura". In veste di "abilitatore tecnologico" e "costruttore di ecosistemi" nel percorso verso l'istruzione digitale e intelligente, Huawei collabora con clienti e partner, in modo da creare soluzioni innovative fondate su scenari per il settore dell'istruzione basata sull'IA. Tra queste, la soluzione AIEC per l'istruzione di base accelera la diffusione dell'istruzione generale sull'IA nelle scuole primarie e secondarie, aprendo le porte a ogni studente per il futuro mondo della tecnologia.

Creata su una base di infrastruttura informatica hardware, servizi modello, piattaforme applicative e un sistema di gestione di laboratorio e insegnamento basato sull'IA, la soluzione AIEC di Huawei offre un'istruzione generale sistematica sull'IA, applicazioni sperimentali e risorse curriculari per studenti di tutte le età nel livello formativo di base. In questo modo, gli studenti acquisiscono competenze fondamentali per la società del futuro, ponendo basi solide per i talenti destinati all'innovazione tecnologica nazionale e all'ammodernamento industriale.

Al momento, la soluzione è stata implementata nella provincia di Zhejiang, in Cina. In collaborazione con partner quali CourseGrading, Huawei offre una piattaforma di istruzione generale sull'IA a oltre 500 scuole primarie e secondarie. La piattaforma è dotata di potenza di calcolo IA, grandi modelli open source, oltre 10 progetti pratici di IA e più di 50 strumenti e applicazioni sperimentali. Si prevede che, in futuro, sarà coinvolto un milione di studenti.

In occasione dell'evento, Huawei ha lanciato il progetto per una dimostrazione a livello globale della sua soluzione AI Education Platform (AIEC) insieme alla Pui Kiu Middle School. L'evento ha illustrato le applicazioni pratiche della tecnologia dell'IA nell'istruzione secondaria. Questa iniziativa sostiene applicazioni innovative dell'IA nel campo dell'istruzione, offrendo modelli pratici replicabili e scalabili per la trasformazione digitale a livello globale.

La soluzione AIEC di Huawei costituisce una tappa fondamentale di grande significato nella sinergia tra istruzione e IA. In futuro, Huawei continuerà a svolgere il ruolo di ponte tecnologico, sostenendo un ecosistema aperto con partner globali, impegnandosi a stimolare il potenziale di ogni bambino e a creare insieme un futuro in cui equità nell'istruzione e progresso tecnologico vadano di pari passo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lancia-la-soluzione-ai-education-center-aiec-302707515.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT03104 it Politica_E_PA Altro ICT ICT ICT Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza AltroAltro Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza