Huawei lancia la soluzione AI Education Center (AIEC)

BARCELLONA, Spagna, 8 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di MWC di Barcellona 2026, Huawei ha ospitato un summit dal titolo "Education + AI, Embracing an Intelligent Future". Al summit, Huawei, insieme a clienti e partner del settore, ha lanciato la soluzione AIEC per l'istruzione di base. Questa iniziativa punta ad accelerare la divulgazione e lo sviluppo dell'istruzione generale sull'IA.

Durante l'evento, Li Junfeng, Vicepresidente di Huawei e CEO della Global Public Sector BU, ha dichiarato che l'obiettivo della futura istruzione in materia di IA è raggiungere "la soglia più bassa e la maggiore copertura". In veste di "abilitatore tecnologico" e "costruttore di ecosistemi" nel percorso verso l'istruzione digitale e intelligente, Huawei collabora con clienti e partner, in modo da creare soluzioni innovative fondate su scenari per il settore dell'istruzione basata sull'IA. Tra queste, la soluzione AIEC per l'istruzione di base accelera la diffusione dell'istruzione generale sull'IA nelle scuole primarie e secondarie, aprendo le porte a ogni studente per il futuro mondo della tecnologia.

Creata su una base di infrastruttura informatica hardware, servizi modello, piattaforme applicative e un sistema di gestione di laboratorio e insegnamento basato sull'IA, la soluzione AIEC di Huawei offre un'istruzione generale sistematica sull'IA, applicazioni sperimentali e risorse curriculari per studenti di tutte le età nel livello formativo di base. In questo modo, gli studenti acquisiscono competenze fondamentali per la società del futuro, ponendo basi solide per i talenti destinati all'innovazione tecnologica nazionale e all'ammodernamento industriale.

Al momento, la soluzione è stata implementata nella provincia di Zhejiang, in Cina. In collaborazione con partner quali CourseGrading, Huawei offre una piattaforma di istruzione generale sull'IA a oltre 500 scuole primarie e secondarie. La piattaforma è dotata di potenza di calcolo IA, grandi modelli open source, oltre 10 progetti pratici di IA e più di 50 strumenti e applicazioni sperimentali. Si prevede che, in futuro, sarà coinvolto un milione di studenti.

In occasione dell'evento, Huawei ha lanciato il progetto per una dimostrazione a livello globale della sua soluzione AI Education Platform (AIEC) insieme alla Pui Kiu Middle School. L'evento ha illustrato le applicazioni pratiche della tecnologia dell'IA nell'istruzione secondaria. Questa iniziativa sostiene applicazioni innovative dell'IA nel campo dell'istruzione, offrendo modelli pratici replicabili e scalabili per la trasformazione digitale a livello globale.

La soluzione AIEC di Huawei costituisce una tappa fondamentale di grande significato nella sinergia tra istruzione e IA. In futuro, Huawei continuerà a svolgere il ruolo di ponte tecnologico, sostenendo un ecosistema aperto con partner globali, impegnandosi a stimolare il potenziale di ogni bambino e a creare insieme un futuro in cui equità nell'istruzione e progresso tecnologico vadano di pari passo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lancia-la-soluzione-ai-education-center-aiec-302707515.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.