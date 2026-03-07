circle x black
Huawei lancia la sua piattaforma di dati AI per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende

07 marzo 2026 | 23.47
BARCELLONA, Spagna, 7 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dello Huawei AI DC Innovation Forum all'MWC Barcelona 2026, Huawei ha presentato la sua piattaforma dati AI, progettata per affrontare le principali sfide nell'adozione di agenti AI e rafforzare la base dati per la trasformazione digitale e intelligente delle aziende.

Oggi gli agenti di intelligenza artificiale sono al centro della trasformazione. Tuttavia, nonostante dispongano di enormi quantità di dati, le aziende hanno ancora difficoltà a implementare agenti di intelligenza artificiale su larga scala a causa di molteplici difficoltà, tra cui l'acquisizione ritardata delle conoscenze e la bassa accuratezza del recupero delle stesse, l'inferenza inefficiente in scenari di interazione a lunga sequenza e multi-turn e la mancanza di memoria delle attività e di accumulo di esperienza. Queste lacune fanno sì che la maggior parte degli agenti di intelligenza artificiale resti confinata alla fase dimostrativa, ben lungi dall'essere pronti per applicazioni enterprise di livello produttivo.

In risposta diretta a queste sfide comuni, Xie Liming, Presidente del Flash Storage Domain della linea di prodotti Huawei Data Storage, ha presentato la piattaforma dati AI, che integra la knowledge base, la cache KV e la banca di memoria ed è coordinata dall'UCM. Questa piattaforma consente agli agenti di intelligenza artificiale enterprise di andare oltre le dimostrazioni e diventare veri e propri strumenti di produzione.

Guardando al futuro, Huawei rafforzerà i suoi investimenti nell'infrastruttura dati AI, promuoverà la trasformazione del settore attraverso l'innovazione continua e collaborerà con clienti e partner globali per promuovere una più ampia adozione dell'AI in più settori, liberando il pieno potenziale dei dati.

