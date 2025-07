Huawei nominata Challenger nel Gartner® Magic Quadrant™ per le piattaforme di backup e protezione dei dati

SHENZHEN, Cina, 2 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Recentemente Huawei è stata nominata Challenger nel report Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di backup e protezione dei dati pubblicato da Gartner. Il rapporto riconosce Huawei come Challenger per le sue soluzioni di protezione dei dati OceanProtect.

Le soluzioni di protezione dei dati Huawei OceanProtect hanno servito clienti di molteplici settori – finanza, telefonia, produzione, sanità, pubblica amministrazione e servizi pubblici – in oltre 150 paesi e regioni.

Riconoscendo le tendenze chiave nel settore della sicurezza dei dati e comprendendo le esigenze dei clienti, Huawei ha lanciato OceanProtect Backup Storage, OceanProtect Appliance e OceanCyber Data Security Appliance – prodotti basati su tecnologie all'avanguardia, come l'architettura all-flash scale-out ad alta capacità, la deduplicazione multistrato in linea a lunghezza variabile, il backup incrementale eterno senza sintesi, la protezione multistrato contro il ransomware con collaborazione tra rete e storage e il rilevamento approfondito delle copie. Questi prodotti aiutano i clienti ad affrontare le comuni sfide del settore, come la protezione dal ransomware nonché un backup e un ripristino efficienti. Guardando al futuro, Huawei continuerà a innovare e a investire in architettura, algoritmi, hardware ed ecosistemi per la protezione dei dati, con un focus su convergenza e innovazione, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento in termini di infrastruttura dati per i clienti di vari settori.

Per maggiori informazioni sui prodotti e le soluzioni Huawei Data Storage visitare: https://e.huawei.com/en/products/storage/oceanprotect.

Gartner, Magic Quadrant per le piattaforme di backup e protezione dei dati, 24 giugno 2025

GARTNER e MAGIC QUADRANT sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono qui utilizzati dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più elevate o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca Gartner rappresentano le opinioni dell'organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

