Huawei ospita il 4° Digital Economy Development Forum

Dalla visione al valore per un futuro intelligente

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- All'evento MWC Barcelona 2026, Huawei ha ospitato il 4° Digital Economy Development Forum, riunendo circa 100 responsabili di strategie digitali, esperti e rappresentanti di associazioni del settore provenienti da numerose regioni, tra cui Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Insieme, hanno discusso delle nuove opportunità per lo sviluppo dell'economia digitale nell'era dell'IA.

David Wang, direttore esecutivo del consiglio di amministrazione di Huawei, ha aperto l'evento, condividendo le ultime riflessioni e pratiche su argomenti fondamentali quali politica, infrastrutture e talenti, il tutto incentrato sul tema dell'evento: dalla visione al valore per un futuro intelligente.

L'IA sta, al momento, vivendo una crescita dirompente in tutto il mondo, e gli AI agent hanno iniziato a occupare una posizione di rilievo. Inoltre, l'implementazione dell'IA fisica sta subendo un'accelerazione. Secondo IDC, entro il 2030 l'IA contribuirà all'economia globale per 22,3 mila miliardi di dollari. Questo è un indicatore evidente del fatto che l'economia digitale non riguarda più solo "connettività e dati". Piuttosto, ora si tratta di "IA e processo decisionale". L'IA sta plasmando il panorama economico mondiale e rimodulando le catene del valore.

Sulla base della vasta esperienza di Huawei nell'ambito dell'economia digitale, Wang ha evidenziato tre aree fondamentali che il mondo siamo chiamati ad affrontare affinché l'economia digitale mondiale possa conoscere uno sviluppo ottimale. In primo luogo, sono necessarie politiche industriali favorevoli che sostengano pienamente l'economia digitale e promuovano uno sviluppo profondo e sinergico dell'economia digitale e di quella reale. In secondo luogo, per la crescita dell'economia digitale sono necessarie infrastrutture orientate al futuro. Tali infrastrutture getteranno solide basi per l'applicazione su larga scala delle tecnologie digitali e per la trasformazione digitale nei diversi settori industriali. In terzo luogo, è necessario un ecosistema dei talenti multilivello e sostenibile, che rappresenta un pilastro strategico imprescindibile per lo sviluppo sostenibile a lungo termine dell'economia digitale.

Al termine del suo intervento, Wang ha dichiarato: "L'era dell'IA è arrivata. E Huawei continuerà a lavorare insieme a tutti voi per consentire lo sviluppo di industrie intelligenti e costruire una solida base per il mondo intelligente. Insieme, trasformiamo la visione in valore e diamo forma al nostro futuro intelligente".

Durante il discorso inaugurale dell'evento, i partecipanti si sono riuniti per esplorare il futuro della costruzione delle infrastrutture digitali.

Joyce Liu, direttrice della divisione ICT Marketing Operations di Huawei, ha sottolineato che le infrastrutture digitali costituiscono la base dello sviluppo industriale nell'era dell'IA. Pertanto, la loro realizzazione deve avanzare su tutti i fronti, comprese reti, energia e capacità di calcolo. Tali sforzi richiedono agli operatori del settore di realizzare quanto prima connessioni di rete a bassa latenza, dell'ordine di millisecondi, per evitare che i silos informativi ostacolino lo sviluppo dell'IA. Inoltre, è necessario accelerare la realizzazione di data center green, in modo da favorire lo sviluppo della potenza di calcolo, riducendo al contempo le emissioni di carbonio.

Il professore Rong Ke, direttore dell'Istituto di economia presso la School of Social Sciences dell'università di Tsinghua, ha evidenziato nel suo intervento che i dati rappresentano un fattore produttivo essenziale nell'era dell'IA. Solo perfezionando le infrastrutture digitali lungo l'intero processo di generazione, trasmissione, archiviazione e applicazione dei dati, sarà possibile svilupparne appieno il valore.

Il forum ha raggiunto un consenso fondamentale su argomenti chiave legati allo sviluppo dell'economia digitale: i Paesi si trovano in fasi diverse dello sviluppo dell'economia digitale e devono pertanto definire strategie di sviluppo e percorsi di implementazione dell'IA in linea con le proprie specificità, per promuovere in modo efficiente la trasformazione intelligente.

Fin dalla sua istituzione nel 2023, l'Huawei Digital Economy Development Forum si è gradualmente affermato come una piattaforma di comunicazione di alto livello, orientata all'innovazione e alla collaborazione per favorire il successo condiviso a livello globale.

MWC Barcelona 2026 si terrà dal 2 al 5 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento, Huawei presenterà gli ultimi prodotti e le soluzioni più recenti presso lo stand 1H50 della Fira Gran Via, Padiglione 1. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924361/David_Wang_Huawei_s_Executive_Director_Board_delivering_opening_speech_4th.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-ospita-il-4-digital-economy-development-forum-302705438.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.