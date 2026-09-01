Huawei ospita il Games Summit 2026, approfondendo il supporto agli sviluppatori di giochi cinesi che si espandono in Europa

Il summit mette gli studi cinesi in contatto con partner europei, approfondimenti di mercato e competenze in materia di localizzazione e conformità di Huawei

DÜSSELDORF, Germania, 1 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha ospitato in data odierna il HUAWEI Games Summit 2026 a Düsseldorf durante la settimana della Gamescom, un incontro strategico progettato per mettere in contatto gli sviluppatori di giochi cinesi con il mercato europeo in rapida crescita. Organizzato da HUAWEI GameCenter, il summit ha riunito oltre 40 partecipanti, tra cui importanti studi come Rastar, YOOZOO, FunPlus, KURO GAMES e Dream of Dragons. Partner del settore europeo, analisti del gaming e il team dedicato al gaming internazionale di Huawei hanno condiviso approfondimenti sul mercato, modelli di collaborazione e le risorse di cui gli sviluppatori hanno bisogno per avere successo nella regione.

Sbloccare le opportunità di gioco dell'Europa

Il summit si è aperto con i discorsi di benvenuto della dirigenza di Huawei, che ha riaffermato l'impegno dell'azienda a sostenere i partner mentre il suo ecosistema all'estero continua a crescere. Huawei ha quindi presentato il proprio modello di business nel settore del gaming internazionale, illustrando casi di successo a livello globale e politiche di incentivazione che aiutano gli sviluppatori a raggiungere il successo commerciale attraverso diversi modelli di collaborazione.

Le sessioni hanno approfondito alcune delle opportunità di crescita più promettenti in Europa. Huawei ha condiviso un'analisi del mercato dei mini-game nella regione, un'opportunità emergente ancora poco esplorata, insieme a strategie per entrare nel più ampio mercato europeo attraverso una maggiore integrazione. Nel corso dell'evento, il team ha sottolineato i vantaggi offerti dalla presenza locale di Huawei, dai canali di distribuzione già consolidati al supporto sul territorio.

Anche la privacy e la conformità hanno occupato un posto di rilievo, con una sessione dedicata ai requisiti normativi europei. Sulla base dell'esperienza diretta di Huawei, la discussione ha affrontato approcci pratici per adempiere agli obblighi previsti dal GDPR, supportati da un'infrastruttura locale che comprende la controllata Aspiegel in Irlanda, un centro di localizzazione a Madrid e un hub per la conformità a Dublino.

Il punto di vista dei partner su un settore in evoluzione

Una sessione di condivisione con i partner locali ha portato sul palco le voci europee. Aurelien Lavaud di Gameloft ha parlato della popolarità dell'IP e delle preferenze del pubblico in Europa e di come gli studi possono costruire efficaci strategie di collaborazione nell'ambito dell'IP. Enrique Phan di Sphere Games ha analizzato come l'IA stia trasformando lo sviluppo dei videogiochi e in quale direzione si stia evolvendo questa tecnologia. Andreas Mac Mahon di Flexion ha illustrato l'evoluzione dei modelli di commissioni degli app store e il loro impatto sulla distribuzione globale dei videogiochi, mentre Patrik Jackiewicz di Challengemode ha condiviso una riflessione sul tema "Conquistare il mercato europeo, Paese dopo Paese: una strategia di crescita per gli editori di giochi mobile".

Conoscere il giocatore europeo

Il summit si è concluso con una tavola rotonda che ha riunito cinque giocatori di alto valore locali e opinion leader chiave. La conversazione ha fornito agli sviluppatori informazioni dirette sulle preferenze degli utenti europei e su come i giocatori percepiscono i diversi generi di gioco, aiutando gli studi ad adattare le loro offerte in base ai gusti regionali.

Perché gli sviluppatori scelgono Huawei

L'industria europea del gaming continua a essere un vivace centro di innovazione, con una base di giocatori eterogenea e una domanda in crescita di giochi mobile di alta qualità. Attraverso HUAWEI GameCenter, disponibile in oltre 170 Paesi e regioni e in grado di proporre migliaia di giochi, Huawei offre agli sviluppatori cinesi un canale affidabile per entrare nel mercato europeo. Centinaia di studi cinesi lavorano già con Huawei per raggiungere i giocatori in Europa. Grazie alla propria esperienza in materia di localizzazione e compliance in tutta Europa, Huawei continua ad aiutare i partner a cogliere nuove opportunità e a costruire un successo sostenibile e duraturo.

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