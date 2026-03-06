circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Huawei presenta la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 aggiornata per l'era dell'IA

06 marzo 2026 | 17.09
LETTURA: 2 minuti

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di MWC Barcelona 2026, Huawei ha presentato la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 aggiornata e il primo switch fisso commerciale del settore da 51,2T (128 × 400GE) con raffreddamento a liquido, CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Queste nuove soluzioni imprimono un ulteriore slancio alla trasformazione digitale e intelligente delle imprese a livello globale.

Arthur Wang, Presidente del Data Center Network Domain della linea di prodotti Data Communication di Huawei, ha dichiarato che le reti dei data center si sono rapidamente evolute da un contesto dominato da virtualizzazione e cloud verso una nuova fase guidata dall'IA. La nuova soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 si basa su un'architettura di rete a tre livelli - AI Brain, AI Connectivity e AI Network Elements - e integra quattro funzionalità chiave:

Insieme, queste soluzioni permettono alle imprese di creare reti di data center IA autonome e sempre operative, dotate di piena capacità di calcolo.

Huawei ha inoltre lanciato il primo switch fisso commerciale del settore da 51,2T (128 × 400GE) con raffreddamento a liquido, CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Questo prodotto offre raffreddamento completamente a liquido per i moduli ottici, garantendo un'efficienza di dissipazione del calore doppia rispetto alla media del settore. Supporta l'installazione di otto switch per cabinet, raddoppiandone l'efficienza di utilizzo.

Inoltre, Huawei ha presentato l'intera gamma di moduli ottici StarryLink 800GE/400GE, distinti per un'affidabilità doppia rispetto alla media del settore e per capacità di trasmissione su lunghissime distanze.

Lo stand di Huawei dedicato alle reti dei data center ha esposto l'intero portafoglio di prodotti 800GE: gli switch modulari CloudEngine XH16800 con fino a 768 porte × 800GE, lo switch fisso CloudEngine XH9330 con 128 porte × 800GE, lo switch fisso CloudEngine XH9320 con 64 porte × 800GE e la serie completa di moduli ottici StarryLink 800GE. Tra gli altri prodotti di punta è stato presentato CloudEngine XH9230-128DQ-LC, il primo switch ad alta densità da 51,2T con raffreddamento a liquido del settore.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a puntare sulla collaborazione aperta, approfondendo costantemente l'innovazione tecnologica nelle reti dei data center e promuovendo aggiornamenti intelligenti. Insieme a clienti e partner a livello globale, Huawei promuoverà anche l'innovazione congiunta per generare maggior valore sia per le industrie sia per i clienti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-la-soluzione-xinghe-ai-fabric-2-0-aggiornata-per-lera-dellia-302706871.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT01390 it AltroAltro ICT ICT Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza