Huawei riconosciuta come leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per la commutazione dei data center

SHENZHEN, Cina, 7 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Gartner ha pubblicato il suo Quadrante Magico 2025 (Gartner® Magic Quadrant™) per la commutazione dei data center, riconoscendo Huawei come leader. In particolare, Huawei si posiziona nelle prime posizioni in termini di "completezza della visione".

Nel 2025, Huawei continuerà ad aggiornare la sua rete di data center nei tre seguenti ambiti:

Soluzione Xinghe Intelligent Fabric migliorata

Con l'evolversi delle tecnologie AI e i progressi nelle architetture cloud, le reti dei data center stanno subendo una profonda trasformazione. L'upgrade della soluzione Xinghe Intelligent Fabric di Huawei si basa su un'architettura a tre livelli: cervello AI, connessione AI e NE AI.

Nuovi switch della serie CloudEngine

Huawei ha introdotto lo switch Ethernet fisso 128*800GE con la più alta densità del settore, CloudEngine XH9330, insieme al primo switch fisso 128*400GE raffreddato a liquido al mondo, CloudEngine XH9230. Grazie al numero di porte ad alta densità più elevato del settore, questi switch sono in grado di superare i limiti di scalabilità dei cluster AI. La tecnologia iFlashboot proprietaria di Huawei consente un addestramento continuo anche in caso di riavvii e aggiornamenti anomali.

Moduli ottici StarryLink

Al MWC 2025, Huawei ha presentato i suoi moduli ottici StarryLink dedicati al settore delle reti dei data center, che offrono tre funzionalità principali:

Promuovere le reti aziendali nell'era dell'intelligenza digitale

Guardando al futuro, Huawei continuerà a impegnarsi per promuovere la ricerca tecnica e l'innovazione dei prodotti nel settore delle reti dei data center. Ampliando il portafoglio di switch CloudEngine per data center e promuovendo i progressi tecnologici, Huawei è pronta a guidare le aziende attraverso l'evoluzione del panorama della tecnologia di rete, creando un'infrastruttura solida per la trasformazione intelligente dei dati aziendali.

Esclusione di responsabilità di GartnerGartner, Magic Quadrant per Data Center Switching, a cura di Andrew Lerner, Simon Richard, Nauman Raja, Jorge Aragon e Jonathan Forest, 31 marzo 2025Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio nella sua ricerca, né consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con la valutazione più alta o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca a cura di Gartner contengono le opinioni dell'organizzazione di ricerca Gartner, che non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per un determinato scopo. GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale; MAGIC QUADRANT è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, il cui utilizzo in questo contesto è soggetto ad autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

