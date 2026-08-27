Huawei svelerà i dispositivi indossabili di punta all'evento per la campagna "Chase the Wild" a Monaco di Baviera il 2 settembre

MONACO DI BAVIERA, 27 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Huawei si prepara per un importante lancio di prodotti previsto per il 2 settembre a Monaco di Baviera, in Germania, dove presenterà una nuova serie di dispositivi nell'ambito della sua campagna globale "Chase the Wild".

Durante l'evento, l'azienda lancerà una gamma completa di prodotti che comprendono smartwatch, tablet, smartphone e dispositivi audio, tutti progettati per integrare la tecnologia nello sport, nella salute, nella creatività e nell'esplorazione. L'obiettivo: aiutare gli utenti a inseguire le loro passioni e ad abbracciare uno stile di vita definito da libertà e intenzione.

Protagonista dell'evento è la serie HUAWEI WATCH GT 7, il nuovo orologio sportivo di punta dell'azienda. Offre un'esperienza indossabile che eleva lo standard premium in quattro aree chiave: design audace, prestazioni esterne migliorate, gestione completa della salute e durata della batteria ultra estesa che tiene il passo con uno stile di vita attivo.

La serie HUAWEI WATCH 6, un altro smartwatch di punta, è tornata sul mercato europeo dopo un anno di pausa. Presenta un nuovo look raffinato, funzionalità più intelligenti, una gestione della salute più olistica e un'analisi basata sull'IA in diversi sport.

Nel campo della tecnologia sanitaria, Huawei presenterà lo HUAWEI WATCH D3 nuova generazione, un orologio per il monitoraggio della pressione sanguigna che ha recentemente ottenuto la certificazione CE-MDR in Europa. Con il tracciamento di livello medico, segna un vero passo avanti nella gestione digitale della pressione sanguigna.

Oltre agli orologi intelligenti, Huawei rinnova anche la sua linea di prodotti generale. Lo HUAWEI MatePad Pro 12-inch è un nuovo tablet di punta realizzato per la creatività e la produttività, che consente agli utenti di lavorare e creare liberamente da qualsiasi luogo. La serie audio HUAWEI FreeBuds Neo debutta a livello globale, offrendo auricolari eleganti e ad alte prestazioni con soppressione del rumore che fondono lo stile personale con un suono immersivo. E la serie HUAWEI nova 16s fa il suo ingresso sulla scena mondiale con funzionalità aggiornate e fotografia ritratto potenziata per un'esperienza mobile più fluida e piacevole.

Huawei si è sempre concentrata sull'uso dell'innovazione per migliorare la vita quotidiana. La tecnologia, ritiene la società, non è solo uno strumento per mettere in contatto le persone; è anche un compagno essenziale che promuove la crescita, l'esplorazione e la libera espressione della propria personalità. Il lancio di prodotti innovativi nell'ambito di "Chase the Wild" riflette questa visione, con prodotti più intelligenti, più intuitivi e più integrati nelle routine quotidiane.

Sia che gli utenti perseguano obiettivi di fitness, svolte creative o semplicemente una connessione più profonda con il mondo che li circonda, Huawei fa in modo che la tecnologia li assista, non che sia loro d'intralcio, in modo che possano abbracciare uno stile di vita libero nella loro vita quotidiana.

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