I comunicati stampa tornano centrali con l'AI, IKI.it semplifica e velocizza la diffusione alle testate

Con la diffusione degli assistenti basati sull'intelligenza artificiale, che ormai rispondono alle domande degli utenti citando articoli, notizie e fonti esterne, il comunicato stampa torna a essere uno strumento centrale per la visibilità delle aziende, ed è su questa trasformazione che si inserisce IKI.it, la piattaforma per la diffusione dei comunicati stampa sviluppata da Rankister, specializzata in digital PR, link building e posizionamento sui motori di ricerca.

Il servizio permette alle imprese di inviare i propri comunicati a un database aggiornato quotidianamente che comprende testate e blog in tutta Italia, con la possibilità di ottenere pubblicazioni garantite su siti selezionati e di comparire su portali indicizzati in Google News, riducendo i tempi dell'effettiva pubblicazione del comunicato stampa sui media online.

L'obiettivo della piattaforma è rendere accessibile un canale che per molte realtà è sempre stato difficile da raggiungere, perché costruire rapporti con le redazioni richiede tempo e contatti e i costi di un ufficio stampa tradizionale spesso tengono lontani startup, piccole imprese e professionisti, che con IKI possono invece scegliere il servizio in base al budget e sapere fin dall'inizio quanto spendono e quali uscite sono garantite.

Comunicati stampa e risposte dell'intelligenza artificiale

Il ritorno di interesse verso i comunicati stampa nasce dal modo in cui ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity costruiscono le loro risposte, perché quando citano le fonti questi sistemi attingono in larga parte a contenuti pubblicati da soggetti terzi, come testate giornalistiche, siti istituzionali, enciclopedie e pagine di altre aziende, che finiscono per influenzare il modo in cui un marchio viene descritto agli utenti.

Lo conferma l'edizione di ottobre 2026 del report What Is AI Reading? di Muck Rack, che ha analizzato oltre 40 milioni di risposte generate dall'AI e 207 milioni di citazioni: le fonti earned e di terze parti valgono circa l'84% delle citazioni, mentre il giornalismo, pur sceso dal 27% di maggio al 22%, resta una delle categorie più presenti.

Nello stesso periodo sono cresciuti anche i contenuti pubblicati direttamente dai brand, passati dal 13,7% al 15,2%, un segnale che premia le aziende capaci di presidiare insieme i propri canali e quelli esterni.

Lo stesso studio evidenzia una forte variabilità tra un assistente e l'altro, visto che nel campione analizzato solo 212 domini comparivano tra le fonti di tutti e quattro i sistemi, quindi una notizia ripresa da una sola testata ha meno possibilità di intercettare le diverse AI, a differenza di una diffusione ampia e distribuita su più siti, che aumenta le occasioni di essere letti e citati.

Ed è così che il comunicato stampa, inviato alle redazioni giuste e pubblicato su più portali, assume un valore che incide sulla reputazione online del marchio.

Diffusione dei comunicati stampa a giornalisti e testate selezionate

IKI.it parte dalla selezione dei destinatari, perché ogni comunicato viene indirizzato a giornalisti, blogger e redazioni coerenti con il settore e con il tema della notizia, sulla base di un database che il team aggiorna ogni giorno e che copre testate nazionali e locali, così da evitare invii generici a liste indifferenziate e concentrare la diffusione sui contatti realmente interessati.

Una volta caricato il comunicato stampa dall'azienda è possibile scegliere il pacchetto e far partire l'invio dello stesso alle caselle di posta dei giornalisti selezionati, da 150 a 500 a seconda del servizio, mentre la pubblicazione nella newsroom della piattaforma avviene in tempi brevi dopo la revisione.

Dietro la piattaforma lavora un gruppo di professionisti che arrivano dal digital marketing, dall'informazione e dal giornalismo, attivi da oltre dieci anni nel campo dell'informazione digitale, che affiancano le aziende che lo richiedono anche con la revisione o la scrittura del comunicato.

Il comunicato stampa gratuito e i pacchetti con pubblicazione garantita

Per le aziende che vogliono avvicinarsi al servizio senza costi è disponibile il comunicato stampa gratuito, che si invia dall'area riservata dopo l'iscrizione e viene pubblicato, previa revisione della redazione, nella sezione notizie della piattaforma, una soluzione pensata soprattutto per startup, professionisti e piccole imprese alle prime esperienze con l'ufficio stampa.

Chi ha bisogno di una diffusione più ampia può scegliere tra cinque pacchetti a pagamento, si va da Start, che prevede la pubblicazione garantita su due testate o blog e l'invio a 150 giornalisti selezionati, fino al pacchetto Leader, che porta le uscite garantite a 30 siti e l'invio a 500 giornalisti, con la scrittura o revisione professionale del comunicato.

La scelta del pacchetto dipende dal tipo di notizia, ad esempio, un'associazione che promuove un evento sul territorio ha esigenze diverse da una startup che ha bisogno di presentare un nuovo servizio, e per questo l'offerta è modulare e permette di passare da una singola uscita, legata per esempio al lancio di un prodotto o di un'iniziativa, a campagne ricorrenti, con costi chiari e visibili prima dell'acquisto.

In tutti i pacchetti sono compresi la pubblicazione nella newsroom dedicata, l'assistenza e il servizio di rassegna stampa, che permette all'azienda di raccogliere le uscite ottenute e misurare la copertura della notizia.

Rassegna stampa e ufficio stampa personalizzato per chi vuole andare oltre la diffusione del comunicato stampa

Al fianco della diffusione dei singoli comunicati, la piattaforma propone servizi dedicati a brand e startup con un ufficio stampa personalizzato, che comprende la gestione delle relazioni con giornalisti e redazioni, il coordinamento di eventuali interviste e l'organizzazione di uscite esclusive per raccontare progetti, risultati e novità aziendali.

L'ufficio stampa dedicato è pensato per chi non ha il tempo o le competenze interne per gestire il rapporto con i media e comprende la scrittura dei comunicati con un taglio giornalistico, una strategia di medio-lungo periodo, la gestione diretta dei contatti con le redazioni e l'analisi dei risultati, una formula adatta a chi deve seguire un calendario fitto di uscite o vuole costruire nel tempo una reputazione solida sui media.

Al termine di ogni campagna l'azienda riceve inoltre un report delle pubblicazioni, che mostra dove è uscito il comunicato.

Per chi ha esigenze più strutturate sono disponibili anche campagne di digital PR su misura, che uniscono la comunicazione verso i media al lavoro sul posizionamento del sito nei motori di ricerca, sfruttando l'esperienza maturata dal team nella pubblicazione di contenuti sulle testate online e nelle pubbliche relazioni digitali.

IKI.it

IKI.it è la piattaforma per la diffusione dei comunicati stampa sviluppata da Rankister, società di Moncalieri (TO) specializzata in digital PR e link building. Mette in contatto aziende, startup e professionisti con un database di oltre 70.000 giornalisti e blogger e più di 10.000 testate, con pacchetti che includono pubblicazioni garantite, uscite su siti presenti in Google News e rassegna stampa. Propone anche un servizio di comunicato stampa gratuito, l’ufficio stampa personalizzato e campagne di digital PR su misura.

Contatti:

ikii

Info: https://www.iki.it/

E-mail: info@iki.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di ikii