"I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE" al MACFRUT 2025.

Export italiano 2024 verso i Paesi UE in crescita.

EBOLI, Italia, 5 maggio 2025 /PRNewswire/ -- L'export italiano di frutta e verdura verso i Paesi dell'Unione Europea continua a crescere, passando da 4,69 miliardi di euro nel 2023 a 4,95 miliardi di euro nel 2024, con un aumento in valore di circa 260 milioni. La Germania è il primo paese per export di frutta e verdura italiana con un valore di 1,87 miliardi di euro ed un aumento di 108 milioni di euro nel 2024 rispetto al 2023. Seguono la Francia (541 milioni di euro complessivi ed un aumento di 25 milioni di euro), l'Austria (412,6 milioni di euro complessivi ed un aumento di 13 milioni di euro circa) e la Spagna (279,4 milioni di euro complessivi ed un aumento di circa 15 milioni di euro). Anche in termini di volume, l'export italiano di ortofrutta aumenta e passa da 2,78 milioni di tonnellate nel 2023 a 3,02 milioni di tonnellate nel 2024 (+240.000 tonnellate). Anche in questo caso, gli incrementi più rilevanti si registrano in Germania (+122.000 tonnellate), in Francia (+26.000 tonnellate) e in Austria (+20.000 tonnellate). Sono questi i dati di UN Comtrade presentati al MACFRUT (Rimini – 6/8 maggio 2025) dal programma promozionale "I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE", promosso dalle organizzazioni di produttori Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia e Terra Orti e cofinanziato dalla Commissione Europea. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere, in Italia ed all'estero, il consumo di prodotti ortofrutticoli italiani ed europei di qualità, per un'alimentazione più sana e, nel contempo, più sostenibile.

Durante le tre giornate della manifestazione fieristica, I Love Fruit & Veg from Europe ospiterà nel proprio stand n. 031 (Padiglione B3) un programma giornaliero di cooking demo e degustazioni a cura della chef Viviana Marrocoli. Il 6 maggio le protagoniste saranno le Mini Cocotte di Zucca e la Pasta gratinata con Cavolfiore; il 7 maggio sarà il turno dei Carciofi alla Giudia e dei Mezzanelli lardiati con Pomodorini del Piennolo; l'8 maggio saranno serviti Gazpacho e Insalatina di Spinaci, Ravanelli e Ciliegie. Scopri queste ed altre ricette sul nostro sito https://ilovefruitandvegfromeurope.com/it/ e immergiti nei colori e nei sapori della frutta e verdura di stagione.

