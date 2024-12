I materassi si acquistano sempre più online: scopriamo l’azienda italiana INmaterassi

Salerno, 18 dicembre 2024. Il commercio elettronico, lo sappiamo bene, è ormai una realtà consolidata, talmente diffusa da aver modificato radicalmente le nostre abitudini da consumatori: se abbiamo bisogno di qualcosa, siamo ben consapevoli di poterla cercare comodamente su Internet, acquistandola con un semplice click.

Se in passato si riteneva che solo alcuni prodotti fossero adatti all’acquisto telematico, e che per altri, magari perché molto ingombranti, pesanti o costosi, il commercio tradizionale fosse l’unica alternativa, oggi non è più così, anche perché i vettori, ovvero le società che si occupano delle consegne, hanno evoluto notevolmente i propri servizi di logistica.

Oggi, ad esempio, anche i materassi possono essere acquistati online, con tutta la comodità della consegna a domicilio: le grandi dimensioni di questi articoli, infatti, non rappresentano assolutamente un limite.

A questo riguardo è molto interessante conoscere una realtà italiana leader nel settore che opera, appunto, prettamente online, ovvero INmaterassi.

In Materassi, punto di riferimento per l'acquisto di materassi online in Italia

L'e-commerce ufficiale di quest'azienda italiana è www.inmaterassi.it e, come si può notare, questo sito web offre grandi opportunità di scelta, con materassi delle tipologie più disparate (memory foam, water foam, a molle insacchettate, in lattice e tanti altri tipi ancora), reti, letti, topper, cuscini e quant’altro riguardi il mondo Bedding.

L’ampiezza dell’offerta, ad ogni modo, è solo uno dei punti di forza di quest’azienda: In Materassi infatti è un produttore, dunque realizza tutte le proprie proposte e le vende in autonomia.

Per il consumatore, questo rappresenta un duplice vantaggio: anzitutto, in questo modo ha la certezza di acquistare dei prodotti Made in Italy, In Materassi infatti produce rigorosamente in Italia, inoltre l’assenza di intermediazioni commerciali contribuisce a mantenere i prezzi su livelli molto competitivi, senza dover giungere a compromessi in fatto di qualità.

Tutti i prezzi specificati sul sito Internet In Materassi sono da considerarsi compresi sia di IVA che di spese di spedizione, una cosa, questa, tutt’altro che consueta nel mondo e-commerce, inoltre l’azienda persegue da sempre una politica improntata alla massima trasparenza, assicurando per i propri materassi una garanzia di ben 10 anni.

In Materassi, dunque, merita di essere considerata non solo un’azienda italiana virtuosa, ma anche un simbolo del fatto che oggi materassi, letti e prodotti simili possano essere acquistati in rete senza alcun tipo di problema.

L'e-commerce farà crescere sempre più le vendite del settore

L’e-commerce nel settore bedding, dunque, è una realtà, e lo sarà sempre più nel prossimo futuro: a questo riguardo, infatti, è interessante evidenziare i dati emersi da uno studio effettuato da una nota società di ricerche di livello internazionale, Statista.com.

Anzitutto, Statista.com ha fornito un quadro dell’odierna condizione di questo settore, la quale è più che florida: il mercato dei materassi, infatti, ha oggi un valore complessivo stimato in 34,52 miliardi di dollari, e le prospettive future sono assai rosee.

Nel lasso temporale compreso tra il 2024 e il 2029, infatti, è previsto un tasso di crescita annuo del +3,35%, che andrà dunque ad incrementare in maniera importante il business complessivo del settore.

La crescita del mercato dei materassi sarà trainata proprio dal commercio elettronico: già oggi, la percentuale di “revenue share” garantita dal canale digitale supera il 50%, ciò significa che più della metà dei materassi vengono venduti in rete, ma essa crescerà costantemente negli anni a venire.

Si stima che nel 2029 la percentuale di acquisti telematici supererà abbondantemente il 60%, e dei tassi di crescita importanti riguarderanno anche l’Italia.

Secondo il report di Statista.com, attualmente la quota di materassi venduti online nel nostro Paese è al di sotto del 50% del totale, ma anche da noi la crescita sarà costante nei prossimi anni e nel 2029 tale percentuale sarà abbondantemente superata.

