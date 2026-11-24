HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 24 novembre 2026 – Il 12 novembre si è tenuta presso il Laboratory for Artificial Intelligence in Design (AiDLab), all’Hong Kong Science Park, la premiazione dell’AiDA Global Design Award 2026, concorso internazionale di fashion design organizzato da Code-Create, creatore di AiDA, la prima piattaforma AI al mondo per il design e lo sviluppo moda. Il Grand Award è andato a Fanrui Sun (Regno Unito), il Gold Award a Minji Choi (Corea del Sud) e il Silver Award a Chuyi Lai (Hong Kong). Il concorso ha coinvolto giovani stilisti di Corea del Sud, Hong Kong, Cina continentale e Regno Unito, e i 13 finalisti hanno presentato per la prima volta come capi reali i design sviluppati con AiDA.

«La tecnologia può essere condivisa da tutti, ma la creatività resta unicamente umana. Oggi non premiamo semplicemente design generati dall’AI: riconosciamo la prossima generazione di stilisti», ha dichiarato Kim Wong, cofondatrice e CEO di Code-Create.

Dal concept digitale al capo reale

Sul tema «Where Imagination Meets Innovation, Creativity Blooms», i designer hanno usato AiDA per trasformare l’ispirazione in un portfolio digitale di quattro look e un video di processo di un minuto. Una giuria internazionale composta da Desmond Lim (Vogue Singapore), Xaven Mak (Madame Figaro Hong Kong), Rosie Xia (Galeries Lafayette China), Annie Wong (Chow Tai Fook Jewellery Group), Gregory de la Hogue Moran (Gabriela Hearst; ex Bottega Veneta e Burberry) e Jae Hyuk Lim (Code-Create Korea) ha valutato originalità, creatività, uso di AiDA ed esecuzione.

AiDA: la piattaforma AI per il design e lo sviluppo moda

Sviluppata dal professor Calvin Wong, CEO e direttore di AiDLab e cofondatore di Code-Create, AiDA è adottata da brand e designer internazionali. Supporta l’intero percorso creativo, dai mood board alla trasformazione di bozzetti 2D in immagini 3D, fino alla commercializzazione. Genera più design originali in 10 secondi, riducendo i tempi di progettazione di oltre il 60%.

AiDA conta oltre 10.000 utenti registrati e collabora con più di 15 università e istituzioni tra Hong Kong, Cina continentale, Corea del Sud e Singapore.

Code-Create

Code-Create, spin-off di AiDLab, aiuta brand e designer nel mondo ad accelerare il design e lo sviluppo moda grazie ad AiDA, e integra l’intelligenza artificiale nella filiera e nel retail della moda. AiDLab è stato fondato dalla Hong Kong Polytechnic University e dal Royal College of Art.

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