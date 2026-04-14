IA generativa: Sopra Steria Next definisce il piano d'azione per la scalabilità dell'IA generativa

PARIGI, 14 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next presenta oggi la prima pubblicazione della sua serie CIO Compass, incentrata sulla scalabilità dell'IA generativa. Sebbene le organizzazioni abbiano investito massicciamente in questo ambito, permane un divario tra ambizione e realtà: la maggior parte delle iniziative è ancora limitata alla fase sperimentale, senza riuscire a generare un valore sostenibile. In risposta a ciò, Sopra Steria Next definisce un quadro chiaro e pratico per trasformare l'IA in un fattore chiave di performance.

Questa pubblicazione fa parte del CIO Compass, una piattaforma di leadership di pensiero lanciata da Sopra Steria Next per supportare i CIO (direttori tecnici) nell'accelerazione della trasformazione tecnologica. Il documento individua dieci azioni prioritarie da intraprendere nei prossimi 18-24 mesi, articolate attorno a quattro pilastri fondamentali – IA, dati, infrastrutture e prestazioni – per aiutare le organizzazioni a proteggere i propri investimenti e a massimizzare l'impatto sul business.

IA generativa: oltre l'entusiasmo iniziale, verso prestazioni industriali

Poiché l'IA generativa è diventata una priorità nell'agenda dei dirigenti, Sopra Steria Next evidenzia un importante paradosso: mentre l'adozione è diffusa, l'industrializzazione rimane limitata. Meno di un terzo dei progetti raggiunge attualmente una fase di produzione stabile, e la maggior parte delle organizzazioni è ancora bloccata in una fase di sperimentazione frammentata. Per aiutare i CIO a superare questa fase, Sopra Steria ha formulato una serie di raccomandazioni chiave per convertire questa sfida tecnologica in una trasformazione strutturale.

Queste raccomandazioni sono strutturate attorno a tre priorità principali:

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CONTATTO: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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