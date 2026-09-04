IFA 2026: Sunseeker debutta nel 2027 con i modelli LiDAR, l'ecosistema Smart Garden e la prima mappa semantica 3D del settore

La linea LiDAR 2027 e la piattaforma intelligente per giardini segnano un passaggio strategico da falciatrici autonome a un ecosistema esterno connesso e adattivo

BERLINO, 4 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker, leader mondiale nella cura intelligente del prato, ha presentato a IFA 2026 cinque nuovi prodotti 2027 LiDAR, insieme al suo ecosistema Smart Garden e a MapOS™ con la prima mappa semantica 3D del settore per una gestione intuitiva del prato in scena reale.

Facendo il suo debutto all'IFA, Sunseeker sta espandendo la sua visione oltre il taglio robotico per costruire un ecosistema Smart Garden connesso alimentato da AI, robotica, che supporta l'irrigazione intelligente, il controllo delle erbacce e l'integrazione senza soluzione di continuità di una gamma in espansione di robot esterni.

Linea LiDAR 2027 di Sunseeker: precisione, intelligenza e scalabilità per ogni giardino

La linea 2027 LiDAR di Sunseeker è progettata per un uso senza sforzo: nessuna mappatura manuale, nessuna complessità. Tutti i cinque modelli sono dotati di serie di sensori LiDAR, tra i quali S7 LiDAR Ultra AWD 3000 e S5 LiDAR Ultra Pro AWD 1800 adottano LiDAR a 360° con integrazione dell'ecosistema Smart Garden e MapOS™, e la serie S3 LiDAR utilizza LiDAR a stato solido. Tutti sono progettati per offrire una percezione precisa e una navigazione affidabile in diversi ambienti da giardino. L'AWD dell'S7 gestisce facilmente terreni ripidi e irregolari, incluse pendenze fino all'80% (circa 39°). I cinque modelli offrono l'installazione senza fili e senza antenne e la navigazione a livello di centimetro ai giardini da 500 a 3.000 metri quadrati. La disponibilità inizia nel febbraio 2027.

L'S7 è progettato per prati grandi e complessi e presenta un Extension Hub che supporta accessori come la testa trimmer EdgeZero, consentendo un taglio preciso da 0 cm da un bordo all'altro, nonché un braccio robotico. L'S5 porta intelligenza avanzata ai giardini familiari di medie e grandi dimensioni, mentre la serie S3 fornisce precisione wireless per prati più piccoli e inclinati. Con il LiDAR a 360° e il riconoscimento di oltre 360 tipi di ostacoli, la tecnologia di percezione di Sunseeker aiuta i falciatori a rilevare e rispondere agli oggetti con maggiore precisione, riducendo il rischio di collisioni e aiutando gli utenti a godere di un falciamento autonomo più sicuro e affidabile con meno interventi manuali.

Smart Garden: Un ecosistema intelligente che percepisce, comprende e raccomanda

All'IFA 2026, Sunseeker ha introdotto l'ecosistema Smart Garden, offrendo agli utenti un'esperienza di gestione del giardino e del prato più intelligente.

Basato sui principi di rilevamento, comprensione e raccomandazione, l'ecosistema Smart Garden di Sunseeker collega robot tagliaerba, pluviometri, sensori del terreno (disponibili dal 2027) e futuri robot autonomi in una rete di intelligenza unificata. Monitorando continuamente le precipitazioni, il suolo, la salute del prato e le condizioni ambientali, costruisce una comprensione del giardino in tempo reale, trasformando i dati in approfondimenti attuabili attraverso Vision AI a bordo, fusione di sensori multimodali e modelli AI basati su cloud. Ad esempio, quando l'erba gialla viene rilevata, l'IA può aiutare a determinare se è causata dalla siccità o dai parassiti e raccomandare l'irrigazione o il controllo dei parassiti. La futura integrazione con Smart Irrigation Control estenderà ulteriormente le funzionalità di Smart Garden, passando dal rilevamento e dai suggerimenti all'azione automatizzata.

Sunseeker ha inoltre presentato la sua roadmap tecnologica FSA (Flexible Supervised Autonomy Outdoors) per esplorare il futuro sviluppo della cura autonoma all'aperto. Informata dalle discussioni con il Prof. Dr. Alan Akbik, professore di Machine Learning presso l'Università Humboldt di Berlino, la tabella di marcia mira a ridurre progressivamente l'intervento umano. Con Sunseeker attualmente allo stadio Smart Garden di livello 3 (L3) e progredendo verso il giardino autonomo supervisionato L4 e l'outdoor autonomo supervisionato L5, la tabella di marcia traccia un percorso chiaro.

"L'intelligenza artificiale ridefinirà l'intero settore della cura all'aperto. Mentre progrediremo da L3 verso L4 e L5, il coinvolgimento umano nel lavoro all'aperto continuerà a diminuire, contribuendo ad affrontare la carenza di manodopera e l'invecchiamento della popolazione", ha affermato il Prof. Dr. Alan Akbik.

"Questa evoluzione è già in corso e Sunseeker si impegna a guidarla", ha dichiarato Terry Ma, CEO di Sunseeker. "Continueremo a investire nell'intelligenza artificiale e nella robotica, passando da Smart Garden a sistemi flessibili, supervisionati e autonomi per esterni, al fine di liberare gli utenti dai lavori di routine all'aperto e offrire loro maggiore libertà di godersi la vita."

MapOS™: Industria - Prima mappa semantica 3D per la gestione intuitiva del prato

Integrando la comprensione semantica dell'intelligenza artificiale, MapOS™ trasforma le informazioni visive in una mappa semantica per creare una rappresentazione digitale del giardino con comprensione contestuale, la mappa della scena reale fornirà agli utenti una visione chiara del giardino, compresi il layout e gli elementi chiave del paesaggio, che consentono ulteriormente di mettere a punto i confini punto per punto, designare zone no-go e sicure e personalizzare le impostazioni di falciatura direttamente sulla mappa per rendere la gestione del prato più intuitiva e precisa.

Per giardini di grandi dimensioni o complessi, MapOS™ combina la visualizzazione della scena reale con analisi intelligenti per ridurre le rimappature non necessarie e gli interventi manuali, offrendo un'esperienza di cura del prato più semplice.

Accelerazione della crescita grazie alla forza del portafoglio e alla portata globale

Sunseeker Robotics ha raggiunto un triplice aumento delle entrate nel 2026, grazie a 14 prodotti in 40 paesi nell'ambito della sua strategia a doppio marchio. La società continua a rafforzare la sua strategia Glocal attraverso partnership localizzate, espansione al dettaglio e capacità di servizio a canale completo. La sua rete al dettaglio è passata da circa 1.500 punti vendita nel 2025 a circa 5.000 nel 2026, sostenuta da partnership con i principali rivenditori, piattaforme di e-commerce e distributori regionali in Europa e negli Stati Uniti.

Sunseeker sta inoltre espandendo la sua presenza attraverso partnership con squadre nazionali e importanti club sportivi, tra cui FFF (Federazione calcistica francese), SV Werder Brema (Germania), Mantova 1911 (Italia), IFK Göteborg (Svezia) e F.C. Copenaghen (Danimarca), Philadelphia Phillies (USA), rafforzando ulteriormente il suo legame con le comunità locali al di là della vendita dei prodotti.

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