circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Il 12, 13, 14 Settembre Borgo diVino in tour torna a Nemi (RM) con una tre-giorni di vino, cibo e musica

Il 12, 13, 14 Settembre Borgo diVino in tour torna a Nemi (RM) con una tre-giorni di vino, cibo e musica
04 settembre 2025 | 15.07
LETTURA: 4 minuti

Nemi, 4/09/2025 - Si terrà a Nemi, terrazza panoramica nel cuore dei Castelli Romani, il diciassettesimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour 2025, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze enologiche e gastronomiche locali e nazionali nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che ha visto quest’anno l’aggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", e Le Castellet, Borgo certificato nell’omologa Associazione francese “Les Plus Beaux Villages de France”.

Il tour, promosso sin dal 2021 dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzato da Valica S.p.a e il Comune di Nemi e si avvale della collaborazione del progetto “Castelli Romani Città italiana del vino 2025”.

Sarà una tre-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetterà al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio.

Venerdì 12, Sabato 13e Domenica 14 Settembre, nel centro storico di Nemi, troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per unaproposta enologica che spazierà dalle etichette locali e regionali a quelle di circa 35 cantine provenienti da altre regioni italiane come Puglia, Sicilia, Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Toscana, Basilicata, Molise, Emilia Romagna, Calabria, Piemonte e non solo.

Spazio anche al food con un’area dedicata dove verranno proposte specialità gastronomiche come taglieri di salumi e formaggi, fritti della tradizione, risotto alla crema di scampi, fettuccine allo scoglio e non solo. L’evento inoltre si arricchirà anche di musica e concerti dal vivo per rendere ancora più unica l’esperienza di ogni visitatore.

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, wine lovers, turisti o semplici curiosi. Si svolgerà nel centro storico di Nemi lungo la storica passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli nei seguenti giorni e orari:

  1. Venerdì 12 Settembre dalle 18.00 alle 24.00
  2. Sabato 13 Settembre dalle 12.00 alle 24.00
  3. Domenica 14 Settembre dalle 12.00 alle 22.00

Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicati alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.

Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto durante i giorni dell’evento oppure online alla pagina web borgodivino.it/nemi.

“Nell’anno in cui Nemi e altri 10 comuni dei Castelli Romani sono Città italiana del Vino 2025 ci tengo a ricordare che Nemi è anche la ‘casa’ di Borgo diVino. Sento quindi questo evento anche mio, e ospitarlo per l’ottavo anno consecutivo è la dimostrazione che siamo stati degli apripista per una manifestazione che dal 2021 ha raggiunto il circuito de “I Borghi più belli d’Italia”, - dichiara Alberto Bertucci, sindaco di Nemi - . “Insieme a Valica e all’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” portiamo il cuore pulsante e romantico dei Castelli Romani sulla scena nazionale, e lo facciamo con la consapevolezza che Borgo diVino è stata un’intuizione geniale della quale siamo felici di essere la prima casa, ancor più da quando si è consolidato come appuntamento itinerante con tappe in tutte le regioni d’Italia”.

“La quinta edizione di Borgo diVino in Tour 2025 -dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” - varca per la prima volta i confini nazionali e inizia ad assumere una valenza europea. La presenza di San Marino e di un Borgo francese, Le Castellet, danno quel tocco di internazionalità che non può che far bene, non solo alla manifestazione quanto soprattutto alla promozione dei vini e dei cibi prodotti nei territori dei Borghi più belli d'Italia. Ulteriore possibilità di sviluppo è prevista nei prossimi anni, vista l'importante sinergia con la Federazione Internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, di cui la nostra Associazione fa parte. Da aprile a novembre sarà un bel viaggio nei borghi e nei territori all'insegna del buon vivere, del buon bere e del buon mangiare”.

Le masterclass

Importante spazio anche a masterclass su grandi vini della tradizione enologica italiana.

  1. Sabato 13 settembre ore 19.30 a Palazzo Ruspoli: “I grandi Rossi d’Italia”. Degustazione di 5 etichette selezionate tra i più importanti vini rossi italiani, dal Barolo al Brunello di Montalcino al blend bordolese di Bolgheri, passando per le più alte e inattese espressioni del Merlot in Toscana e del Cabernet Sauvignon nel Lazio.
  2. Domenica 14 Settembre ore 18.00 a Palazzo Ruspoli “I grandi Bianchi d’Italia”. Degustazione di 6 etichette che esaltano la qualità dei bianchi italiani, con vitigni in purezza e blend d’autore che dall’Alto Adige arrivano alla Costiera Amalfitana, passando per Toscana, Lazio e Sardegna.

Tutti i dettagli delle masterclass sono disponibili al link borgodivino.it/masterclass-nemi/. Prenotando online alla pagina indicata si avrà diritto al 20% di sconto.

Contatti:
Immediapress
Contatti
Sito web: borgodivino.it/nemi
Email: info@borgodivino.it
Whatsapp: 349 597 1079

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Borgo diVino in tour vino cibo musica Castelli Romani Città italiana del vino 2025
Vedi anche
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza