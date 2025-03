"Il 2025, anno di svolta per le criptovalute?": Le recensioni di Marco Petralia sul mercato”

3 marzo 2025. L’analista finanziario Marco Petralia, consulente ed ex ingegnere informatico presso Sky ed Enel, prende in esame gli investimenti personali di Donald Trump nel settore delle criptovalute, investimenti che potrebbero dare indicazioni sulle future politiche della Casa Bianca. Documenti finanziari recentemente emersi rivelano un portafoglio crypto dell’ex presidente del valore di 65,7 milioni di dollari, con una particolare esposizione su Ethereum (37,7 milioni) e un recente acquisto di 20 milioni. «Non si tratta di semplici operazioni speculative», spiega Petralia. «L’aspetto più interessante è il lancio di due progetti blockchain proprietari: il TRUMP Token e il MELANIA Token, che hanno raggiunto rispettivamente capitalizzazioni di 15,39 miliardi e 8 miliardi prima di subire cali successivi.» Secondo l’esperto, tutto ciò assume maggiore rilievo alla luce della dichiarazione di Trump: «Faremo qualcosa di straordinario con le crypto.» «È raro che un possibile futuro presidente leghi il proprio nome a progetti blockchain», osserva Petralia. «Questi investimenti personali potrebbero anticipare un cambio di rotta nelle politiche crypto degli Stati Uniti.» Il 2025, secondo l’analisi, potrebbe segnare un momento di svolta per il mercato delle criptovalute, con conseguenze potenzialmente rilevanti sul panorama finanziario mondiale.

