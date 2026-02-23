Il 2026 di PENNY parte da Aulla

Cernusco sul Naviglio –23 febbraio 2026

PENNY Italia apre ad Aulla il suo primo nuovo punto vendita del 2026, consolidando la propria presenza in Toscana, dove l’insegna conta oggi 82 negozi. L’apertura, prevista per martedì 24 febbraio, rappresenta un investimento importante per la città e un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dell’azienda sul territorio regionale.

Il nuovo supermercato, situato in Viale Lunigiana, dispone di una superficie di vendita di 915 mq e si inserisce all’interno di un ampio progetto di riqualificazione urbana. L’intervento ha trasformato un’ex area industriale destinata alla lavorazione di inerti, contribuendo a ridefinire l’ingresso della città e dando spazio a un nuovo polo di servizi e attività. Il risultato è un ambiente moderno, funzionale e completamente rinnovato, pensato per rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti.

L’area vendite offre un assortimento ampio e curato, con la presenza del reparto bake-off che garantisce pane fresco, la macelleria self-service, la gastronomia servita, il punto caldo e la pasticceria fresca take-away. Il layout interno è progettato secondo i più recenti standard dell’insegna, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di acquisto semplice, intuitiva e piacevole.

Grande attenzione è dedicata anche alla sostenibilità ambientale: l’edificio è equipaggiato con un impianto fotovoltaico da 70 kWp che contribuisce alla produzione di energia rinnovabile e riduce l’impatto energetico complessivo. Queste scelte si inseriscono nel percorso #VIVIAMOSOSTENIBILE, attraverso il quale PENNY promuove la prevenzione degli sprechi alimentari, l’efficienza energetica e la collaborazione con realtà che condividono un approccio responsabile verso le comunità e l’ambiente.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario continuato dalle 8:00 alle 20:30, offrendo al territorio un servizio esteso e più accessibile. Con questa inaugurazione, PENNY rinnova e rafforza il proprio legame con Aulla, confermando la volontà di continuare a investire in progetti che uniscono convenienza, qualità e attenzione alle persone.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con più di 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

