Il CEO di Enterprise Greece interverrà alla Platform Frontier Markets di Atene

ATENE e LONDRA, 20 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Platform Frontier Markets è lieta di annunciare che Marinos Giannopoulos, CEO di Enterprise Greece, interverrà alla conferenza Platform Frontier Markets, che si terrà ad Atene il 2 e 3 aprile 2025.

Questo evento attuale riunirà investitori, leader del settore e principali parti interessate per esplorare le crescenti opportunità di investimento in IA e data center nell'Europa sud-orientale. Vista l'infrastruttura digitale della regione in rapida espansione, la conferenza fornirà dati fondamentali sul potenziale del settore e sul ruolo della Grecia come polo strategico di investimento.

Offrendo la prima analisi completa dei mercati dei data center di frontiera, i principali investitori condivideranno le loro prospettive su accordi, fusioni e acquisizioni, immobiliare, intelligenza artificiale ed edge, offrendo approfondimenti sulle recenti attività di mercato e sulle relative implicazioni.

Un'attenzione particolare sarà rivolta alla prontezza dell'IA e al suo impatto trasformativo sui data center . La conferenza analizzerà i modi in cui soddisfare la crescente domanda di energia rinnovabile, la risposta delle reti regionali e la modalità di finanziamento della transizione delle infrastrutture energetiche.

"Accogliamo con favore l'imminente conferenza Platform Frontier Markets, che riunirà investitori, leader del settore e principali parti interessate per esplorare le crescenti opportunità di investimento nei mercati dell'IA e dei data center nell'Europa sudorientale. Vista l'infrastruttura digitale della regione in espansione a un ritmo senza precedenti, la conferenza offrirà preziosi spunti sul potenziale del settore e sul ruolo emergente della Grecia come polo strategico di investimenti. In particolare, il mercato dei data center in Grecia è in forte crescita, con un valore stimato di circa 763,80 milioni di USD nel 2023 e si prevede che raggiungerà 1,34 miliardi di USD entro il 2029 , con un tasso di crescita annuo composto del 9,91% . Questa rapida espansione è ulteriormente rafforzata da investimenti significativi, tra cui 300 milioni di euro stanziati per lo sviluppo di nuovi data center ", ha commentato Marinos Giannopoulos.

La conferenza è pensata per investitori, leader del private equity, dirigenti di data center, agenzie governative, fornitori di energia, sviluppatori immobiliari, specialisti di intelligenza artificiale e decisori politici nell'Europa sud-orientale.

"Diamo il benvenuto a Enterprise Greece, l'agenzia governativa responsabile dell'attrazione degli investimenti esteri e della promozione delle esportazioni greche", ha commentato Gregory Gerot, amministratore delegato di Platform Markets Group. "La loro visione e intuizione saranno di inestimabile valore per i nostri delegati."

Platform Frontier Markets si terrà il 2-3 aprile 2025 all'Athenian Riviera.

Per la registrazione e ulteriori informazioni, visitare www.digital-infrastructure.com/frontier

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-ceo-di-enterprise-greece-interverra-alla-platform-frontier-markets-di-atene-302406844.html