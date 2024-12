Il Gruppo Europeo FlashStart protegge 10 milioni di utenti negli USA

MILAN, 19 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- FlashStart, fondato da Francesco Collini, è stato scelto come piattaforma per il parental control da una delle principali realtà statunitensi, proteggendo dal mese di settembre 8 milioni di utenti.

Questo importante traguardo è il risultato di una visione globale e di un processo di internazionalizzazione avviato nel 2016, con costanti investimenti in tecnologia e l'apertura ai mercati internazionali. Oggi, FlashStart serve clienti in oltre 158 Paesi nel mondo.

"Ho sempre avuto la passione per le lingue e per le sfide" – racconta Francesco Collini, CEO e Fondatore del gruppo – "e sono sempre stato affascinato da ciò che mi spaventava, come il terrore di volare. Probabilmente è anche per questo che ho voluto concentrarmi sui mercati esteri: per viaggiare, incontrare culture e tecnologie diverse, e di conseguenza… volare!"

Ad inizio estate, FlashStart è stata contattata dal partner Secure64 di Denver, in Colorado, con l'obiettivo di implementare il proprio sistema di DNS filtering (filtro di navigazione sicura basato sulla risoluzione degli URL di Internet) per una delle realtà più importanti negli Stati Uniti, in sostituzione di un competitor americano. La sfida era ambiziosa: scalare le competenze e i sistemi a livelli di eccellenza in termini di volumi e affidabilità del servizio.

Per rispondere a questa scommessa, FlashStart ha aggiornato l'intera infrastruttura statunitense, investendo in nuovi datacenter a Denver, New York, Miami, Atlanta, Dallas, Los Angeles, San Jose, Seattle, Chicago e Ashburn. Questo ha permesso di offrire un servizio capillare, con bassissima latenza, in tutti gli USA.

Da settembre, la piattaforma FlashStart ha iniziato a filtrare a pieno regime quasi 10 milioni di utenti statunitensi, proteggendoli da contenuti indesiderati e malware.

FlashStart si avvale di uno staff stabile e qualificato composto da sviluppatori, ingegneri, tecnici di rete, commerciali ed esperti di marketing, che operano nella sede principale. Tuttavia, come sottolinea Collini: "Per competere in mercati globali è fondamentale collaborare con talenti internazionali e creare team interconnessi da altri Paesi e Continenti."

Un contributo significativo proviene dalla collaborazione con il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria di UNIBO, che supporta l'azienda nell'aggiornamento continuo attraverso la ricerca avanzata e il confronto sull'ingegnerizzazione del software.

Le sfide per il 2025 sono ambiziose: consolidare ulteriormente il mercato italiano e continuare l'espansione internazionale.

"Oggi è anche il momento di ringraziare chi mi è stato vicino in questo viaggio e nei momenti difficili che ho saputo trasformare nel mio tesoro più prezioso. Un ringraziamento speciale va al mio team, sia interno che esterno, senza il quale non saremmo arrivati fin qui." conclude Collini.

Per maggiori informazioni visita il sito flashstart.com

