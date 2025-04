Il libro “Italia Autentica” di Pietro Vivone incanta Villa Altieri. Grande partecipazione e premi agli Ambasciatori del Made in Italy

Roma, 17 aprile 2025 – Si è svolta nella prestigiosa cornice di Villa Altieri, nel cuore di Roma, la presentazione ufficiale del libro “Italia Autentica”, un progetto editoriale promosso da FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori in collaborazione con Confagritaly, a conferma di un impegno condiviso: fare rete tra chi coltiva, lavora e promuove i prodotti italiani.

L’evento, molto partecipato, ha offerto uno spaccato delle eccellenze italiane con l’obiettivo di valorizzare del Made in Italy, connettendo il mondo agricolo con la ristorazione l’ artigianato. Perché – come sottolineato nel corso dell’incontro – non può esserci vera promozione dei prodotti tipici senza una filiera unita, capace di esprimere e raccontare identità e territorio.

A portare il saluto istituzionale sono stati il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, l’On. Marco Cerreto membro della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati, l’On. Davide Bergamini deputato della Repubblica e Francesco Carpano, consigliere comunale di Roma Capitale.

Oltre cha a Pietro Vivone, Presidente di FedAPI, l’apertura dei lavori è stata affidata ad Antonio Grieci, Presidente di Confagritaly, e a Teresa Di Meo, in rappresentanza del GAL Colline Salernitane, con interventi che hanno sottolineato il ruolo strategico delle sinergie tra filiera istituzionale, mondo associativo, produttori e consumatori.

Durante la giornata, i presenti hanno potuto degustare vini e specialità locali, espressione dell’autenticità enogastronomica italiana.

Protagonisti dell’evento anche i tanti interpreti del libro Italia Autentica, premiati come “Ambasciatore del Made in Italy:”

Pasquale Malena , dell’azienda vinicola “Cav. Antonio Malena

Mario Russo, produttore della Nocciola di Giffoni IGP

Rossella Cicalese , giovane imprenditrice vinicola cilentana

Il Birrificio San Gabriel , eccellenza veneta della birra artigianale

Armando Susanna , amministratore dell’esperienza ricettiva “Borgo Saverona”

Vincenzo Taito , amministratoredel ristorante “La Gattabuia”

Matteo Castignoli , amministratoredell’ “Antica Trattoria dell’Angelo”

Luca Fresolone , ideatore del primo “Campionato Mondiale della Pasta Fatta a Mano”

Salumificio Da Pian , famosi per la porchetta trevigiana

Francesco Ferro , fondatore del “Birrificio Skim Brewery”

Stefano Polato , fra i pochissimi chef a livello europeo ad aver cucinato per gli astronauti dell’ESA

Francesco de Luca , amministratore di “Michele In The World”

Andrea Pansa , amministratore della “Pasticceria Pansa Amalfi”

A seguire è stata insignita del titolo di “Ambasciatore del Made in Italy:” una rappresentanza di food blogger italiani che, attraverso i social, raccontano e promuovono la cucina regionale italiana:

Vanessa Gizzi di “La Cucina di Vane”

Michele Pacino di “Baffettofood”

Francesco Cerulli, in arte “Cirovagare”

Gessica Runcio di “Le Ricette di Gessica”

Mirko Tassin “Tasso Culinario”

Camilla Ignacchiti di “Techeprendi”

Cinzia Pina Gullá di “Tutti a tavola con Cinzia”

Sara Gaglio e Chiara Velato di “Piatti Italiani”

Giulia Cimarelli di “whattravelmeans_marche”

A portare un punto di vista internazionale, Francesco De Luca, intervenuto in rappresentanza di “Michele in The World”, ha condiviso l’esperienza di un progetto imprenditoriale con oltre 70 sedi nel mondo, che ha saputo esportare con coerenza il valore dell’italianità.

Nel suo intervento conclusivo, Pietro Vivone, presidente nazionale FedAPI e curatore del libro, travolto dall’entusiasmo dei partecipanti al libro “Italia Autentica” ha annunciato l’avvio di un nuovo progetto editoriale, che unirà food e artigianato italiano: un ponte tra identità locali e promozione globale, da realizzare nei prossimi 12 mesi insieme a Michele Montefusco, responsabile comunicazione FedAPI.

A sostenere questo lavoro sul territorio sarà anche Carlo Mauro, Segretario Nazionale FedAPI, impegnato in un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta di imprenditori vogliosi di raccontare la propria storia.

Le foto dell’evento saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito ufficiale www.fedapi.it .

Per chi non ha ancora ricevuto la propria copia, il libro “Italia Autentica” sarà a breve disponibile su Amazon Libri.

Contatti stampa:

📩 segreteria@fedapi.it

🌐www.fedapi.it

