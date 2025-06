Il libro ‘Vivere e Mangiare a Miami Beach’ di Dj Onofri conquista Amazon: “18a posizione tra le guide più vendute in sole due settimane”

Un racconto travolgente per vivere Miami Beach come un local, i consigli esclusivi firmati Dj Onofri

Roma, 3 giugno 2025.È con grande entusiasmo che annunciamo il successo straordinario del libro ‘Vivere e Mangiare a Miami Beach’, firmato da Dj Onofri che, in sole due settimane dalla sua uscita, ha già raggiunto la 18a posizione tra le guide più vendute su Amazon. Un risultato eccezionale per un libro nato dalla passione di un autore che ha fatto di Miami Beach la sua seconda casa.

‘Vivere e Mangiare a Miami Beach’ non è soltanto una guida turistica: è un racconto di viaggio autentico, un diario personale che racchiude consigli pratici, curiosità e aneddoti imperdibili per chi sogna di esplorare Miami Beach non come un semplice turista, ma come un vero insider. Tra le sue pagine, Dj Onofri svela i segreti dei ristoranti più gustosi, dei locali più affascinanti e dei luoghi iconici della città, trasformando ogni visita in un’esperienza indimenticabile.

Dj Onofri, conosciuto in tutto il mondo come artista poliedrico, DJ e presentatore di successo, ha calcato i palchi internazionali più prestigiosi, portando il sound italiano ovunque. Con questo libro, Dj Onofri racconta la sua Miami Beach, intrecciando storie personali, suggerimenti esclusivi e quell’energia travolgente che lo contraddistingue da sempre.

“Questo libro è nato per rispondere alle tante domande che mi fanno gli amici e i fan: ‘Come si vive a Miami? Dove si mangia bene? Quanto costa?’ — spiega Dj Onofri —. Ho deciso di raccogliere tutte le risposte, con un sorriso, proprio come racconterei ad un amico. Miami è un sogno che può diventare realtà, e io volevo raccontarlo con passione e sincerità”.

Con il suo stile diretto e coinvolgente, ‘Vivere e Mangiare a Miami Beach’ si conferma una guida indispensabile per chi desidera vivere la città come un vero local, scoprendo i segreti e le bellezze di una delle mete più iconiche del mondo.

Il libro è disponibile su Amazon in tutto il mondo, pronto a diventare la guida di riferimento per chi vuole assaporare la vera anima di Miami Beach.

