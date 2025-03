Il Ministero della tecnologia e della scienza dello Zambia e Huawei lanciano congiuntamente la vetrina globale del villagggio intelligente, e avviano l'esplorazione di nuove modalità di trasformazione digitale per i villaggi

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Nel corso dell'edizione 2025 di MWC a Barcellona, il Ministero della tecnologia e della scienza dello Zambia ha collaborato con Huawei per lanciare la vetrina globale del villaggio intelligente dello Zambia al forum della pubblica amministrazione intitolato Strategia di rete-cloud protetta, sovrana e sinergica per accelerare la digitalizzazione nazionale. Oltre 200 leader di settore ed esperti tecnici nei servizi pubblici si sono incontrati all'evento per discutere i percorsi di trasformazione nazionale guidati dalle tecnologie digitali.

Nel luglio 2024, dopo 30 giorni di costruzione, è stato consegnato con successo il primo sito di un villaggio intelligente in Zambia. Grazie a questo progetto è stato possibile fornire elettricità e accesso Internet al villaggio, oltre a implementare servizi di telemedicina e didattica a distanza.

I governi di tutto il mondo stanno accelerando il passaggio ad aggiornamenti intelligenti dei servizi pubblici basati sull'IA. Nel suo discorso, Li Junfeng, vicepresidente di Huawei e CEO della BU globale per il settore pubblico, ha sottolineato che la trasformazione digitale dei governi è fondamentale per potenziare le capacità nazionali e migliorare il benessere dei cittadini. L'IA si sta affermando come un fattore chiave in questo processo di trasformazione digitale. L'uso estensivo del modello DeepSeek rappresenta non solo uno sviluppo tecnologico, ma anche un cambiamento fondamentale nelle dinamiche di produzione. Huawei collabora con partner internazionali per sfruttare le opportunità e spingere la pubblica amministrazione digitale verso un futuro più intelligente e sostenibile.

Durante il forum, Koh Hong-Eng, Scienziato capo globale del settore per servizi pubblici di Huawei, ha invitato vari ospiti per discutere della trasformazione digitale nazionale. Felix C. Mutati, Ministro della tecnologia e della scienza dello Zambia, ha affermato che il progetto dei villaggi intelligenti è assolutamente in linea con la visione dello Zambia per il 2030. Attraverso un'istruzione intelligente, non solo dotiamo le prossime generazioni di conoscenze, ma le stiamo anche equipaggiando delle competenze digitali necessarie per prosperare nella quarta rivoluzione industriale. La trasformazione digitale dello Zambia non riguarda solo la tecnologia: riguarda le persone, il progresso e il potenziale. Si tratta di dare potere alle comunità, eliminare le disuguaglianze e creare un futuro in cui ogni zambiano possa contribuire in modo significativo allo sviluppo nazionale.

Huawei aderisce al concetto di "Accelerare l'intelligenza dei governi e dei servizi pubblici, costruire insieme una società cognitiva" e amplia costantemente i suoi scenari aziendali, promuovendo l'uso estensivo delle tecnologie digitali per dare vita alla visione di "governance eccellente, migliori mezzi di sussistenza ed economia potenziata" e fornire supporto ai governi di tutto il mondo nella creazione di una società digitale equa, efficiente e sostenibile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2637286/image_986294_56685596.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2637287/image_986294_56685612.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2637288/image_986294_56685627.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/il-ministero-della-tecnologia-e-della-scienza-dello-zambia-e-huawei-lanciano-congiuntamente-la-vetrina-globale-del-villagggio-intelligente-e-avviano-lesplorazione-di-nuove-modalita-di-trasformazione-digitale-per-i-villaggi-302397216.html