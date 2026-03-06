Il pluripremiato robot pulitore per piscine Beatbot Sora 70 è ora disponibile per l'acquisto

BERLINO, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella robotica intelligente per piscine, ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato di Beatbot Sora 70, il suo nuovo pluripremiato robot piscina per una pulizia completa e automatizzata della superficie dell'acqua, delle pareti, della linea di galleggiamento, del fondo e delle piattaforme poco profonde grazie a un unico dispositivo. Dopo aver ottenuto cinque premi dai media al CES 2026, Beatbot Sora 70 è ora disponibile per l'acquisto da parte dei proprietari di piscine in due opzioni di colore, Lavender Purple e Deep Blue, al prezzo di 1.499 euro.

"Beatbot Sora 70 è stato progettato partendo da un'idea semplice: un unico prodotto ottimizzato, in grado di pulire l'intera piscina", ha affermato Jimmy Hu, vicepresidente di Beatbot. "Dalla pulizia della superficie alle pareti, dal fondo alla linea di galleggiamento, Sora 70 si occupa di tutto in modo automatico. A questo prezzo, è l'unico robot che fa davvero tutto senza richiedere strumenti aggiuntivi o operazioni manuali".

Pulizia completa della piscina in un unico sistema

Il modello Sora 70 è dotato della tecnologia JetPulse® a doppio getto di Beatbot, progettata per guidare attivamente i detriti galleggianti verso l'ingresso di aspirazione anziché spingerli da parte durante il movimento. A ciò si aggiunge la pulizia vera e propria in quattro zone, che consente al robot di pulire:

Inoltre, Sora 70 pulisce piattaforme poco profonde e bordi prendisole con una profondità dell'acqua fino a 8 pollici (20 cm), trattando queste aree come zone di pulizia standard piuttosto che casi speciali.

La navigazione e la copertura sono supportate da SonicSense® Obstacle Avoidance, che utilizza sensori a ultrasuoni per rilevare ostacoli, altezza delle piattaforme, pendenze e passaggi, consentendo al robot di adattarsi a diversi modelli e layout di piscine.

Progettato per un funzionamento senza intervento manuale

Il robot per piscine Sora 70 è progettato per richiedere un intervento minimo da parte dell'utente. Garantisce fino a 5 ore di pulizia del fondo con una singola ricarica, ha una capacità di 6 litri di detriti per ridurre lo svuotamento a metà ciclo e si posiziona automaticamente sul bordo della piscina al termine del ciclo di pulizia o quando il livello della batteria è basso, consentendo un facile recupero.

Prezzo e disponibilità

Beatbot Sora 70 robot piscinaè disponibile per l'acquisto dal 6 marzo sul sito ufficiale e su Amazon, con un prezzo consigliato di 1.499 euro.

Specifiche tecniche[1]

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot per la pulizia delle piscine di alta gamma in più rapida crescita al mondo. Grazie a un'innovazione costante, l'azienda aiuta le persone a vivere al meglio i loro momenti in piscina e a migliorare la quotidianità.

Fondata con l'obiettivo di reinventare la cura delle piscine attraverso intelligenza e design, Beatbot detiene circa 500 brevetti (tra concessi e in attesa di approvazione) ed è guidata da un team composto per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è pioniera nello sviluppo di tecnologie di automazione avanzate, progettate per essere semplici da usare, intelligenti e dal design accattivante. Con la sua visione di un nuovo stile di vita, Beatbot mette la tecnologia in secondo piano, restituendo agli utenti tempo, sicurezza e soddisfazione.

[1]*Tutti i dati sopra riportati si basano su test interni condotti da Beatbot. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni d'uso.

