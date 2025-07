Il Primo Power Bank Certificato Qi 2.2 al Mondo: UGREEN MagFlow 25W Offre La Ricarica Wireless di Nuova Generazione

BERLINO, 15 luglio 2025 /PRNewswire/ -- UGREEN, leader globale nell'elettronica di consumo, ha annunciato che il suo nuovo Power Bank Magnetico MagFlow è il primo al mondo a ricevere la certificazione ufficiale Qi 2.2 dal Wireless Power Consortium (WPC). Essendo il primo prodotto certificato secondo il nuovo standard, il Power Bank Magnetico MagFlow di UGREEN offre tutte le prestazioni di ricarica wireless da 25W consentite dallo standard Qi 2.2, segnando un passo avanti fondamentale nella ricarica affidabile, efficiente e ad alta velocità per i dispositivi di nuova generazione.

Dai primi modelli certificati Qi e dai miglioramenti Qi 2.0 fino all'attuale svolta Qi 2.2, la linea MagFlow ha continuato a evolversi, evidenziando l'impegno di lunga data di UGREEN verso l'innovazione e l'esperienza utente. Versione migliorata dello standard Qi, Qi 2.2 si basa sull'architettura MagSafe di Apple con limiti di potenza più elevati e maggiore sicurezza. È particolarmente adatto agli utenti Apple poiché offre una ricarica magnetica veloce e affidabile, un'ampia compatibilità e la praticità quotidiana. Lo standard non solo garantisce una maggiore compatibilità con i dispositivi che supportano il Magnetic Power Profile (MPP), ma stabilisce anche standard più elevati in termini di controllo termico, stabilità di carica e interoperabilità complessiva. Con la certificazione Qi 2.2 anticipata, UGREEN conferma l'impegno verso l'eccellenza ingegneristica.

Il UGREEN MagFlow Magnetico Power Bank è il primo modello certificato Qi 2.2 della serie MagFlow. È completamente compatibile con gli attuali modelli di iPhone ed è progettato per il potenziale supporto della serie iPhone 16 e dei modelli futuri con ricarica rapida wireless da 25W. Supporta anche dispositivi Samsung e altri dispositivi abilitati Qi 2.2, il che lo rende un'opzione versatile, ideale per gli scenari in cui velocità, portabilità e affidabilità sono essenziali. Grazie alla gestione avanzata della potenza e della temperatura integrata in un disegno compatto, questo nuovo power bank garantisce l'affidabilità della ricarica in un'ampia gamma di scenari. Per viaggio di lavoro, spostamenti o attese al bar o in aeroporto, offre la comodità di avere le mani libere e una vera portabilità senza compromessi in termini di velocità o sicurezza.

Il lancio, previsto per il terzo trimestre del 2025, dell'UGREEN MagFlow Magnetico Power Bank e della più ampia serie MagFlow riflette l'attenzione di UGREEN nel migliorare la ricarica quotidiana attraverso un disegno intelligente e orientato all'utente. Compatta, veloce e affidabile, la serie soddisfa le esigenze del mondo reale, mantenendo al contempo l'impegno del marchio verso l'innovazione e la durevolezza. In qualità di pioniere dello standard Qi 2.2, UGREEN continua a svolgere un ruolo da leader offrendo soluzioni affidabili e orientate al futuro.

Al momento del lancio, questa serie magnetica di nuova generazione sarà disponibile per l'acquisto sia sul negozio online UGREEN che su Amazon per i consumatori di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e altri paesi europei. Rappresenta un passo avanti significativo nel rendere la ricarica wireless Qi 2.2 accessibile al grande pubblico, rafforzando al contempo la posizione di UGREEN come innovatore nelle soluzioni energetiche mobili.

Informazioni su UGREEN

Dal 2012, i prodotti UGREEN si sono integrati perfettamente nella vita di milioni di persone, supportandole a casa, al lavoro e in viaggio. Dalla ricarica rapida all'archiviazione intelligente, UGREEN garantisce costantemente affidabilità e prestazioni su cui si può contare. Grazie al suo approccio incentrato sull'utente, il brand si è guadagnato la fiducia di oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo.

