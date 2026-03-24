Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia reale

Cosenza, 24 marzo 2026 – Una serata che racconta il passato, interpreta il presente e guarda al futuro dell’economia locale. Si è svolta ieri, presso la Camera di Commercio di Cosenza, l’VIII edizione del Premio Imprese Storiche, un appuntamento ormai consolidato che celebra il lavoro, l’impegno, la passione e la resilienza di imprenditori, imprenditrici e dipendenti che da decenni contribuiscono allo sviluppo del territorio.
Quest’anno sono state premiate 53 imprese storiche, a cui si sono aggiunti 34 lavoratori insigniti del Premio Fedeltà al Lavoro, giunto al suo terzo appuntamento. Ma la vera novità dell’edizione 2026 è stata l’istituzione del nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza, assegnato per la prima volta a quattro imprenditori distintisi nei settori agricoltura, industria, commercio e artigianato.
Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’Ente camerale come punto di riferimento per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, in linea con la nuova identità rappresentata dal marchio #LaCameradiCommerciodiCosenza.
Ad aprire la cerimonia è stato il Presidente Klaus Algieri, che ha voluto sottolineare il valore profondo dell’impresa:
“Fare impresa è una scelta romantica. Romantica perché richiede fede: fede in un’idea quando ancora non esiste, nelle persone prima ancora dei numeri, nel domani anche quando il presente è complicato.”
Un discorso intenso, rivolto direttamente agli imprenditori, definiti dal Presidente “un patrimonio”:
“Voi siete un patrimonio. Un bene immateriale. Siete quelli che tengono accese le luci quando tutto intorno si spegne. Siete l’economia reale.”
E proprio sul valore della continuità si è soffermato uno dei passaggi più significativi dell’intervento:
“Non basta dire ‘questa è la tua azienda’. Serve poter dire ‘questa è una storia che vale la pena continuare’.”
Il nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza è stato assegnato a:
La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese storiche, realtà attive da almeno 25 o 50 anni, che rappresentano la memoria produttiva della provincia e un esempio concreto di continuità generazionale e radicamento territoriale.
Accanto a loro, i lavoratori premiati per la fedeltà dimostrata nel tempo testimoniano un altro pilastro fondamentale del sistema economico: il valore umano del lavoro, fatto di dedizione, competenza e senso di appartenenza.
Nel corso della serata, ogni impresa è stata raccontata attraverso video e testimonianze, in un percorso emozionale che ha messo al centro non solo i numeri, ma soprattutto le persone e le storie.
Un evento che si conferma non solo come momento celebrativo, ma come occasione di riflessione collettiva sul valore dell’impresa e sulla necessità di riconoscere, sostenere e tramandare un patrimonio fatto di identità, lavoro e futuro.
Segue elenco delle imprese e dei lavoratori premiati:
Premio Fedeltà al lavoro
- GAGLIARDI GIUSEPPE, GROSSO ANTONIO (ASSIPOL)
- FIUMARA SERGIO (CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO SRL)
- ALTOMARE ROSARIO, D'AMICO FRANCESCO, MAZZUCA ELVIRA ANTONELLA, NIGRO FRANCESCO, PETRONE FRANCESCA, PINGITORE GIUSEPPE, POSSIDENTE MARIAPOMPEI, PUGLIESE CLAUDIO (CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI)
- FERRISE GIUSEPPE (GIOVANNI E VINCENZO POLICASTRI SNC)
- BENINCASA GIOVANNI, OLIVERIO GIUSEPPE, RUSSO PIERANGELO (ALGIERI AUTO SRL)
- MORRONE FRANCESCO (ALFA COMPUTER SRL)
- BENVENUTO GIOVANNI, DE CAPRIO GIUSEPPE, FELICE MARIO, FORTUNATO ANGELO, GALTIERI GAETANO, GALTIERI MAURIZIO, LAINO MAURIZIO, LAURITO GIUSEPPE COSIMINO, ROTONDARO PINO, TUFO GIANFRANCO, VILLANO VINCENZO (CD GEST SRL)
- GENOVESE ANGELO, SOSTO DAMIANO (SPROVIERI SRL)
- CONFORTI EUGENIO ALFREDO (GOREDIL SRL)
- TERRANOVA COSIMO (TRANSIT SRL)
- FLAVIO FRANCESCO, PELUSO FABIO, PERRI MARISA (SI.GE.I. SRL)
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