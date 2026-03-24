Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia reale

Cosenza, 24 marzo 2026 – Una serata che racconta il passato, interpreta il presente e guarda al futuro dell’economia locale. Si è svolta ieri, presso la Camera di Commercio di Cosenza, l’VIII edizione del Premio Imprese Storiche, un appuntamento ormai consolidato che celebra il lavoro, l’impegno, la passione e la resilienza di imprenditori, imprenditrici e dipendenti che da decenni contribuiscono allo sviluppo del territorio.

Quest’anno sono state premiate 53 imprese storiche, a cui si sono aggiunti 34 lavoratori insigniti del Premio Fedeltà al Lavoro, giunto al suo terzo appuntamento. Ma la vera novità dell’edizione 2026 è stata l’istituzione del nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza, assegnato per la prima volta a quattro imprenditori distintisi nei settori agricoltura, industria, commercio e artigianato.

Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’Ente camerale come punto di riferimento per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, in linea con la nuova identità rappresentata dal marchio #LaCameradiCommerciodiCosenza.

Ad aprire la cerimonia è stato il Presidente Klaus Algieri, che ha voluto sottolineare il valore profondo dell’impresa:

“Fare impresa è una scelta romantica. Romantica perché richiede fede: fede in un’idea quando ancora non esiste, nelle persone prima ancora dei numeri, nel domani anche quando il presente è complicato.”

Un discorso intenso, rivolto direttamente agli imprenditori, definiti dal Presidente “un patrimonio”:

“Voi siete un patrimonio. Un bene immateriale. Siete quelli che tengono accese le luci quando tutto intorno si spegne. Siete l’economia reale.”

E proprio sul valore della continuità si è soffermato uno dei passaggi più significativi dell’intervento:

“Non basta dire ‘questa è la tua azienda’. Serve poter dire ‘questa è una storia che vale la pena continuare’.”

Il nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza è stato assegnato a:

Giuseppe Nola (Agricoltura), esempio di innovazione e cooperazione nel territorio della Sibaritide; Emilio e Guerino Aiello (Industria), simbolo di crescita imprenditoriale costruita con passione e tecnologia; Giuseppe Mazzocca (Commercio), interprete del ruolo sociale del commercio di prossimità; Antonio Perri (Artigianato), espressione autentica del saper fare calabrese tra tradizione e contemporaneità.

La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese storiche, realtà attive da almeno 25 o 50 anni, che rappresentano la memoria produttiva della provincia e un esempio concreto di continuità generazionale e radicamento territoriale.

Accanto a loro, i lavoratori premiati per la fedeltà dimostrata nel tempo testimoniano un altro pilastro fondamentale del sistema economico: il valore umano del lavoro, fatto di dedizione, competenza e senso di appartenenza.

Nel corso della serata, ogni impresa è stata raccontata attraverso video e testimonianze, in un percorso emozionale che ha messo al centro non solo i numeri, ma soprattutto le persone e le storie.

Un evento che si conferma non solo come momento celebrativo, ma come occasione di riflessione collettiva sul valore dell’impresa e sulla necessità di riconoscere, sostenere e tramandare un patrimonio fatto di identità, lavoro e futuro.

Segue elenco delle imprese e dei lavoratori premiati:

ASSIPOL S.R.L. AZIENDA AGRICOLA BIOSILA DI ABBRUZZESE SALVATORE AZIENDE AGRICOLE A GESTIONE ASSOCIATA 'CAMPOTENESE' BALESTRA CARMELO BILOTTA RAFFAELE BRINDEC DI DE CAPUA BRUNO & C. S.A.S. C.D. GEST - S.R.L. CAFFE' DODARO DAL 1953 DI FABRIZIO DODARO CARBONE CLIMATIZZAZIONE S.R.L. CARPINO ALBERTO E FIGLIE SAS DI CARPINO CONCETTINA CENTRALGOMME' DI ACCURSO MICHELE CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO S.R.L. CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA DI GESU SALVATORE & C. SNC DI GAETANO DI GESU E F.LLI ELP SRL ERREPI EDILIZIA DI RENATO PIZZUTI "FASHION LOOK BY MARIA" DI MARIA SERVIDIO FABBRICATORE DARIO FABIANO FRANCESCO FARMACIA LA ROSA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA GABRIELE DOMENICO GENCARELLI SERGIO GRICAF S.R.L. I.S.& T DI FORMOSO DOMENICO IAQUINTA SAVERIO INGEOS S.R.L. INTERNET & IDEE SRL LABORATORIO ASSOCIATO ANALISI CLINICHE DI DONNA S.R.L. L'OTTICO DI SOMMA E MORRONE SNC MADEO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. MARCELLI VINCENZO MATRAGRANO SRL MC PARRUCCHIERI S.R.L. MERIDIONAL SYSTEM S.R.L. MORRONE S.R.L.' OLD BAR DAL 1969 SCARPELLO LUIGI DI CURATOLO GERARDO PANIFICIO SPADAFORA EUGENIO SRL PAPAIANNI WANDA PERCIACCANTE ALFREDO SAS & C.DI PERCIACCANTE GIOVAN BATTISTA RISTORANTE DA GIANNI DI CANTURI VALENTINO ROTA ROBERTO SALVATORE AIELLO & C. S.R.L. SCALZO SALVATORE SCARNATI FRATELLI S.P.A. SCORZAFAVE GERARDO SECCIA ROSSELLA SI.GE.I. S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA CONTESSA CARACCIOLO A R.L.S. SPOSATO FRANCESCO SPROVIERI S.R.L. STAR HOUSE SRL TIANO ARREDAMENTI DI TIANO SALVATORE VILLAGGIO-CAMPING IL SALICE S.A.S. DI FALSETTA N.S.

Premio Fedeltà al lavoro

- GAGLIARDI GIUSEPPE, GROSSO ANTONIO (ASSIPOL)

- FIUMARA SERGIO (CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO SRL)

- ALTOMARE ROSARIO, D'AMICO FRANCESCO, MAZZUCA ELVIRA ANTONELLA, NIGRO FRANCESCO, PETRONE FRANCESCA, PINGITORE GIUSEPPE, POSSIDENTE MARIAPOMPEI, PUGLIESE CLAUDIO (CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI)

- FERRISE GIUSEPPE (GIOVANNI E VINCENZO POLICASTRI SNC)

- BENINCASA GIOVANNI, OLIVERIO GIUSEPPE, RUSSO PIERANGELO (ALGIERI AUTO SRL)

- MORRONE FRANCESCO (ALFA COMPUTER SRL)

- BENVENUTO GIOVANNI, DE CAPRIO GIUSEPPE, FELICE MARIO, FORTUNATO ANGELO, GALTIERI GAETANO, GALTIERI MAURIZIO, LAINO MAURIZIO, LAURITO GIUSEPPE COSIMINO, ROTONDARO PINO, TUFO GIANFRANCO, VILLANO VINCENZO (CD GEST SRL)

- GENOVESE ANGELO, SOSTO DAMIANO (SPROVIERI SRL)

- CONFORTI EUGENIO ALFREDO (GOREDIL SRL)

- TERRANOVA COSIMO (TRANSIT SRL)

- FLAVIO FRANCESCO, PELUSO FABIO, PERRI MARISA (SI.GE.I. SRL)

Contatti:

Camera Commercio di Cosenza

comunicazione@cs.camcom.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Camera Commercio di Cosenza